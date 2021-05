Mr Wrong, Ozge Gurel è Ezgi Inal: Focus sulla Protagonista della Soap

Anticipazioni TV

In attesa del debutto ufficiale di Mr Wrong su Canale5, conosciamo meglio il personaggio di Ezgi Inal interpretato dalla bellissima Ozge Gurel.

C’è grande attesa per il debutto in prima serata su Canale5 di Mr Wrong, la nuova Soap turca con Can Yaman e Ozge Gurel. La trama della serie tv targata Fox promette di regalare grandi emozioni al pubblico, che si ritroverà facilmente a impersonarsi nella bella e sfortunata Ezgi Inal. Conosciamo meglio la protagonista di Bay Yanlis prima di gettarci a capofitto nella visione delle Puntate e sognare ad occhi aperti un amore bello come quello vissuto da Ezgi e Ozgur Atasoy.

Mr Wrong, Ezgi Inal è la Protagonista della nuova Soap

Nota al pubblico italiano per aver interpretato Öykü Acar in Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, la bella e talentosa Ozge Gurel si è trovata a collaborare nuovamente con l’affascinante Can Yaman, con il quale forma una coppia perfetta per il piccolo schermo. In Mr Worng, la Gurel interpreta la protagonista Ezgi Inal ovvero una ragazza romantica quanto sfortunata, che è alla disperata ricerca del suo principe azzurro. Come in tutte le favole che si rispettino, tuttavia, Ezgi dovrà superare una serie di peripezie prima di trovare la sua anima gemella e vivere per sempre felice e contenta. Tutto ha inizio da una festa a sorpresa che Ezgi ha organizzato in onore del compleanno del fidanzato Soner, invitando amici e conoscenti e spendendo tempo ad addobbare la casa per renderla perfetta. Peccato che sarà Soner a riservare un’amara sorpresa ad Ezgi dal momento che, convinto che la sua compagna sia fuori città per lavoro, torna a casa in compagnia della sua amante segreta. Con il cuore in mille pezzi, la Inal sarà costretta a ingoiare un boccone amaro e a trasferirsi dalla cugina Cansu Akman. La giovane non riesce a capire cosa continua a sbagliare, dal momento che tutti gli uomini si approfittano della sua gentilezza e la ripagano con tanto disprezzo. Diciamo pure che Ezgi è un caso disperato, ma il destino ha deciso finalmente di sorriderle.

Durante una corsa in taxi, dopo essere stata scaricata e licenziata dal suo lavoro, la Inal fa la conoscenza di Ozgur Atasoy, un affascinante rubacuori intepretato dallo Yaman decisamente molto sicuro di sé. Il fato vuole che Ozgur sia anche il vicino di casa di Cansu e che Ezgi si troverà sempre più a stretto contatto con lui. Avendo intuito che l’uomo è esperto di relazioni, Ezgi decide di stringere un patto per assicurarsi di conoscere un uomo che la rispetti e che voglia convolare a nozze entro la fine dell’anno. Ozgur insegnerà alla giovane come approcciarsi ad un uomo, mentre lei si fingerà la sua fidanzata durante le nozze della sorella per mettere a tacere la petulante madre Sevim Atasoy. Quello che i due non possono prevedere, tuttavia, è che questa vicinanza forzata finirà con il farli innamorare l’uno dell’altro…

Ozge Gurel torna al fianco di Can Yaman in Mr Wrong

Tra lezioni di tango, confessioni al chiaro di luna e inseguimenti rocamboleschi, Ezgi e Ozgur si troveranno ad essere complici e inizieranno ad apprezzare la reciproca compagnia. L’Atasoy lotterà a lungo contro il desiderio che prova per la sua vicina di casa, convinto che l’amore sia un mero affare di piacere e di non volersi impegnare in una relazione stabile. Contemporaneamente, Ezgi cercherà di allontanarsi da Ozgur e perseguire il suo obiettivo, ovvero sposare un uomo che la rispetti per il resto della sua vita. Sotto invito della cugina Cansu, la Inal inizia a frequentare il dottore Serdar Öztürk che sembra realmente interessato a conoscerla meglio, nonostante il suo carattere stravagante.

Si crea così un intreccio amoroso decisamente complesso, nel quale mettono lo zampino anche le famiglie dei due giovani che non vedono di buon occhio questa unione, inconsapevoli che Ozgur e Ezgi hanno finito per tutto il tempo di essere una coppia mentre frequentano altre persone. Tra un colpo di scena e l’altro, Can Yaman e Ozge Gurel saranno in grado di incantare il pubblico di Canale5 e non vediamo l’ora che la rete annunci la data di debutto ufficiale!