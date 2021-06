Mr Wrong, la Soap con Can Yaman e Ozge Gurel sbarca in Prima Serata su Canale5

Anticipazioni TV

Buone notizie per i fan di Mr Wrong. La soap turca con Can Yaman e Ozge Gurel sbarca in prima serata su Canale5.

Buone notizie per le fan di Can Yaman. L’attore turco ci sta deliziando nei panni di Ozgur Atasoy nella nuova Soap turca di Canale5, che va in onda quotidianamente in fascia pomeridiana. Visto il successo della serie tv, Mediaset ha deciso di promuovere Mr Wrong in prima serata già dalla prossima settimana!

Mr Wrong approda in prima serata su Canale5

Can Yaman ci ha accompagnato per mesi nel ruolo di Can Divit, il tenebroso e sensuale fotografo e capo della Fikri Harika in Daydreamer. Ora, l’attore turco è tornato su Canale5 con Mr Wrong, dove si è calato nei panni di un latin lover in cerca di libertà, impersonando il carismatico Ozgur Atasoy. La nuova soap turca è un successo e i fan vorrebbero che Mediaset le lasciasse più spazio, oltre quello già stabilito della fascia pomeridiana. Le preghiere delle fan dello Yaman sono state ascoltate. Mr Wrong approda in prima serata a partire dal prossimo lunedì, 14 giugno 2021. Non sappiamo per quanto la Rete sceglierà di tenere la serie tv nella slot solitamente occupata da film e reality show, ma per il momento non resta che esultare per la notizia.

Cosa accadrà a Ezgi e Ozgur nelle prossime puntate di Mr Wrong?

Ezgi e Ozgur hanno stretto un patto: lei si fingerà la sua fidanzata durante il matrimonio della sorella Ebru, così da sviare l’attenzione della madre Sevim Atasoy che desidera vedere suo figlio sposato; lui insegnerà alla Inal come conquistare un uomo e far sì che lui non la tradisca per il resto della loro esistenza. Nonostante l’interesse che Ezgi prova per Serdar, l’Atasoy sta iniziando ad entrare nei pensieri della giovane Pr, che è spaventata dal fatto di dover trascorrere con lui tanto tempo da soli. Mentre i due vicini di casa fanno di tutto per mantenere segreto il loro accordo, Ozan è sempre più innamorato di Deniz anche se lei continua a fuggire perché non interessata all’amore. Gizem, invece, sta per rivelarsi come la più grande rivale di Ezgi e non ha intenzione di fare sconti alla finta fidanzata di Ozgur.

Mr Worng ci aspetta dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale5.