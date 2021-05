Mr Wrong: La nuova soap con Can Yaman da lunedì 31 maggio su Canale 5 al posto di Uomini e Donne

Anticipazioni TV

A partire da lunedì 31 maggio 2021, su Canale5, Mr Wrong prenderà il posto del dating show di Maria De Filippi. Scopriamo qualcosa in più sulla nuova soap opera con Can Yaman!

Il dating show condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, va in vacanza. A partire da lunedì 31 maggio 2021, infatti, al suo posto andrà in onda su Canale 5 la nuova soap opera turca che ha per protagonisti Can Yaman ed Ozge Gurel, Mr Wrong - Lezioni d'amore. Scopriamo insieme di che cosa parla questa serie TV, e qual è la trama del primo episodio!

Mr Wrong: Di che cosa parla la nuova soap con Can Yaman

Bay Yanlis - Mr Wrong, in italiano Mr Wrong - Lezioni d'amore, racconta di come Ozgur Atasoy (interpretato da Can Yaman) ed Ezgi Inal (interpretata da Ozge Gurel) finiscano incredibilmente per innamorarsi l'uno dell'altra. I due, infatti, sono agli antipodi, tanto che, all'inizio, non si sopportano a vicenda: lui è spavaldo e disilluso, convinto che mai e poi mai potrebbe perdere le testa per una donna; lei, invece, è un'inguaribile romantica, convinta che l'anima gemella esista realmente. Quando la Inal si trasferirà, dopo l'ennesima delusione d'amore, farà la conoscenza del nuovo vicino, appunto l'Atasoy, precedentemente e casualmente incontrato in un taxi. Insieme vivranno innumerevoli avventure e disavventure, tutte esperienze che li porteranno ad avvicinarsi ed unirsi sempre di più.

Mr Wrong: La Trama della Prima Puntata di lunedì 31 maggio

Ezgi ha deciso: fingerà di dover partire, ma, in realtà, addobberà casa per sorprendere il proprio fidanzato, Soner, con una festa. L'autore della sorpresa, invece, sarà quest'ultimo: convinto che la ragazza non ci sia, rincasa con l'amante. Davanti a tutti gli amici, la Inal capisce di avere una relazione amorosa con un traditore. Disperata, la giovane chiede aiuto alla cugina, Cansu, e alla migliore amica, Deniz. Entrambe le suggeriscono di rivedere il proprio atteggiamento con gli uomini che si mette accanto, dato che è sempre eccessivamente accomodante e, per giunta, con chi non se lo merita. Ezgi allora si trasferisce nell'abitazione della cugina, consapevole di non poter più convivere con Soner . Nei giorni a venire, ancora sconvolta, si mette al voltante dell'automobile aziendale per raggiungere il posto di lavoro, ma, proprio perché distratta, fa un incidente. Così, la ragazza si trova davanti ad una scelta obbligata: deve chiamare un taxi, se non vuole essere licenziata. Quando sale sulla vettura, però, si rende conto che al suo interno c'è già un passeggero: è Ozgur! Quest'ultimo è reduce da una notte folle trascorsa nel proprio locale, "La Gabbia", fatta di alcol e donne. L'Atasoy, infatti, si è visto costretto a fuggire da una di loro (la quale, dopo aver trascorso la notte con lui, aveva iniziato ad assumere degli atteggiamenti da fidanzata), ma non si ricordava dove avesse parcheggiato l'automobile! Il fato, dunque, ha voluto che i due s'incontrassero... e che si detestassero sin dal primo momento.

Non perdere la prima puntata di Mr Wrong - Lezioni d'amore che andrà in onda lunedì 31 maggio 2021 su Canale 5 in daytime.