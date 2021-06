Mr Wrong fa Flop: Mediaset cancella la Soap con Can Yaman!

Anticipazioni TV

A causa dei bassi ascolti registrati, Mediaset ha deciso di sospendere la messa in onda della soap opera turca e di sostituirla con un'altra serie TV.

Presto, al posto di Mr Wrong vedremo Brave and Beautiful, un'altra serie che viene direttamente della Turchia!

Mr Wrong: Mediaset cancella la soap opera turca

Brutte notizie per i fan di Mr Wrong - Lezioni d'amore, e per quelli di Can Yaman: a causa dei bassi ascolti registrati, Mediaset ha deciso di eliminare la soap opera turca dal palinsesto. La storia, quindi, si ripete anche nel nostro Paese, dato che già in Turchia Mr Wrong, secondo alcuni rumor, era stata cancellata proprio per lo stesso motivo, tanto che non è mai stata realizzata una seconda stagione. Al posto della serie TV ce ne sarà un'altra, sempre turca: Brave and Beautiful.

Al contrario, l'altra soap opera turca, Love is in the Air, sta andando a gonfie vele: il pubblico di Canale 5 non fa che sognare ad occhi aperti con la storia d'amore tra Serkan Bolat ed Eda Yildiz, a quanto pare! Quindi, almeno per il momento, essa non andrà incontro allo stesso destino della suddetta.

Tuttavia, l'attore fidanzato con la conduttrice Diletta Leotta e la co-protagonista, Ozge Gurel, continueranno ad intrattenere i telespettatori italiani nel prime time fino al 5 luglio 2021. Sembrerebbe che la nuova serie televisiva turca non verrà trasmessa prima di quella data e che le avventure di Ezgi e Ozgur ci accompagneranno per almeno due prime serate.

Mr Wrong - Lezioni d'amore va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45.