Mr Wrong: Ecco le Location della soap con Can Yaman e Ozge Gurel

È impossibile non notare la straordinaria bellezza dei paesaggi che fanno da sfondo alle avventure e alle disavventure dei protagonisti. Ecco dov'è ambientata la telenovela turca di Canale 5!

Che sia all'aria aperta oppure al chiuso, i personaggi di Mr Wrong - Lezioni d'amore risultano essere sempre immersi in luoghi che non passano inosservati. Scopriamo qualcosa in più sulle location che incorniciano la love story tra Ozgur ed Ezgi .

Mr Wrong: Dov'è ambientata la soap opera turca?

Tra i quesiti che si pongono i fan della commedia romantica turca di Canale 5, di certo, c'è anche questo: dove si trovano le location in cui sono state girate alcune delle sue scene? Nessuno, infatti, riesce a rimanere indifferente difronte alla bellezza dei luoghi che fanno da sfondo alle vicende dei protagonisti. Come per Daydreamer - Le ali del sogno, la Gold Film, cioè la casa di produzione delle due serie TV, ha deciso di mostrarci Istanbul, la capitale della Turchia, in tutto il suo splendore, ma anche i suoi dintorni. Senza ombra di dubbio, i paesaggi tanto naturali quanto cittadini non possono che rendere ancora più piacevole guardare gli episodi di Mr Wrong.

Oltre agli scenari mozzafiato offerti dall'ex Costantinopoli, ci sono anche quelli offerti dalle località marittime vicine, come Gocek, Bodrum, Fethyie. In più, sono numerosi i telespettatori che si sono domandati se l'incantevole ristorante che si vede nella soap esista realmente, oppure se sia uno dei set costruiti ad arte dalla troupe. Il locale in questione c'è, è ubicato ad Istanbul e si chiama Alancha Reataurant. La meravigliosa casa di Ozgur, il protagonista maschile interpretato da Can Yaman, si trova invece nel quartiere Atasehir. Altro quartiere prescelto è quello di Kadikoy, ricco di strutture caratteristiche.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Mr Wrong - Lezioni d'amore dal 7 all'11 giugno 2021.

Mr Wrong - Lezioni d'amore va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45.