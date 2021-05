Mr Wrong, Can Yaman è Ozgur Atasoy: Focus sul protagonista della Soap

Anticipazioni TV

Can Yaman è Ozgur Atasoy, il protagonista della nuova Soap di Canale5, Mr Wrong. Scopriamo qualcosa in più sul suo complesso personaggio.

Dopo il successo di Daydreamer, Mediaset ha deciso di acquistare una nuova Soap turca con Can Yaman come protagonista. La nuova serie tv si chiama Mr Wrong (traduzione di Bay Yanlis) e vedrà il divo turco calarsi nei panni dello sconsiderato e affascinante Ozgur Atasoy. In attesa di scoprire la data di debutto in prima serata, conosciamo meglio il personaggio che farà perdere la testa a tutte quante.

Mr Wrong, Can Yaman è l’affascinante Ozgur Atasoy

Bay Yanlis approda finalmente in prima serata su Canale5 con il titolo di Mr Wrong. La nuova Soap turca promette di stregarci con la storia d’amore tra Ozgur Atasoy e Ezgi Inal, fatta di compromessi, momenti romantici ma anche tanti colpo di scena che ci lasceranno senza fiato. I due protagonisti della Soap sono interpretati, rispettivamente da Can Yaman e dalla bella Ozge Gurel, famosa in Italia per Bitter Sweet - Ingredienti d’amore. La storia ha inizio da un patto che i due stringono, che permetterà a Ezgi ad imparare come conquistare un uomo che non la tradisca e non la deluda, e Ozgur di allontanare le pressanti richieste della madre Sevim che vorrebbe vederlo convolare a nozze e darle un erede. Ma chi è Ozgur e cosa ci dobbiamo aspettare dal suo personaggio? Sensuale, scapestrato e con un animo da latin lover, l’Atasoy gestisce un locale alla moda a Istanbul, chiamato ‘La Gabbia’, insieme all’amico di sempre e chef Ozan Dinçer. Nonostante le pressioni di sua madre, Ozgur non ha alcuna intenzione di mettersi alla ricerca della donna della sua vita, poiché completamente disilluso sulle relazioni romantiche. Per il PR, infatti, l’amore è un semplice gioco di chimica che porta due persone a godere della compagnia reciproca per un lasso di tempo decisamente breve - più precisamente per una notte al massimo. Ozgur è affascinante e sa di poter conquistare qualsiasi donna con i suoi modi garbati e da vero maschio alpha. Sfortuna vuole che l’Atasoy deluda una avvenente giornalista, che rischierà di compromettere la sua carriera affibbiandogli il nome di ‘Mr Sbagliato’.

Can Yaman è Ozgur Atasoy, il perfetto Mr Wrong

A dispetto del suo temperamento da vero libertino, Ozgur tiene molto ai suoi affetti e ha un amore smodato per l’amato cane Tesla. L’Atasoy vive in un lussuoso attico, trascorrendo il suo tempo tra ‘La Gabbia’ e la palestra per mantenere il suo fisico perfetto. Ozgur osa con un abbigliamento street wear curassimo, i capelli sempre in ordine e una serie infinita di catenine che pendono dal suo massiccio collo. Can Yaman si è calato perfettamente nel ruolo, riuscendo a staccarsi da quello di Daydreamer per creare un personaggio complesso, a tratti inconcludente e incoerente. L’incontro con Ezgi cambierà per sempre Ozgur, che inizierà a capire che l’amore esiste e ti colpisce proprio nel momento in cui non lo stavi cercando. L’Atasoy ha un rapporto speciale con la madre Sevim e con sua sorella minore, ma anche con la chiacchierona zia Fintat. Vi possiamo fare una promessa: se avete amato Can Divit, sarete completamente conquistate da Ozgur!