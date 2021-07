Mr Wrong, Can Yaman e Ozge Gurel ai ferri corti? Il gesto che spiazza

Anticipazioni TV

Cosa è successo tra Can Yaman e Ozge Gurel dopo la fine di Mr Wrong? Lei fa un gesto inaspettato nei confronti del collega.

Mr Wrong ha regalato ai fan della soap turca un finale carico di emozioni. Ezgi Inal e Ozgur Atasoy, dopo mille peripezie, hanno avuto il loro lieto fine, con una proposta di matrimonio romantica e intima. A differenza dei loro personaggi, tuttavia, Ozge Gurel e Can Yaman sembrano aver preso drasticamente le distanze dopo la fine delle riprese. Ecco il gesto dell’attrice che ha spiazzato i telespettatori.

Ozge Gurel e Can Yaman distanti dopo Mr Wrong

La storia d’amore tra Ezgi Inal e Ozgur Atasoy ha tenuto i fan di Mr Wrong con il fiato sospeso. Il bello e dannato è stato costretto ad ammettere i propri sentimenti, chiedendo in sposa la Inal sul balcone dell’attico che ha ospitato i loro momenti più romantici. La soap turca ha incantato il pubblico di Canale5, pur non riuscendo ad ottenere gli stessi ascolti di Daydreamer che, fino ad ore, è la serie più acclamata di Can Yaman. Il divo turco si è stabilito in pianta stabile in Italia, innamorato della sua fidanzata Diletta Leotta, con la quale spera di convolare a nozze il prima possibile.

Lo Yaman si allena quotidianamente per le riprese di Sandokan, remake dell’omonima serie tv degli anni Settanta, che presto avremo il piacere di vedere sul piccolo schermo. La Gurel, invece, si gode l’amore del fidanzato Serkan Cayoglu, con il quale fa coppia da diversi anni dopo il colpo di fulmine sul set di Cherry Season. Così, Can e Ozge conducono due vite separate ma parlano sempre molto bene l’uno dell’altro. Questo fino a qualche giorno fa, quando la Gurel, intervistata da Chi, si è rifiutata categoricamente di parlare del suo collega.

Il gesto dell’attrice turca ha spiazzato tutti, soprattutto se paragonato invece a quello di Demet Ozdemir, che non ha mai sorvolato sulle domande a proposito del suo co-protagonista. Che tra Ozge e Can ci sia maretta? I due attori avranno sicuramente modo di chiarire, dato che sembra che una nota marca di profumi abbia chiesto ad entrambi di lavorare come sponsor per la nuova campagna pubblicitaria.

