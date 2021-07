Mr Wrong Anticipazioni Puntata Serale 6 luglio 2021: Tolga ha una nuova alleata, Ozgur perde tutto

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata Serale di Mr Wrong, in onda il 6 luglio 2021 su Canale5. Tolga inganna nuovamente Ozgur, facendo leva sull’amore per Ezgi e sull’aiuto della complice Gizem.

Scopriamo le Anticipazioni per le Trame della puntata serale di Mr Wrong del 6 luglio 2021, in onda alle 21.45 su Canale5. Gizem, furiosa per essere stata esclusa dalla posizione di PR de La Gabbia, ha deciso di allearsi in gran segreto con Tolga. Il nemico numero uno di Ozgur ha architettato un piano malvagio per costringere il cugino a cedergli tutti i suoi locali compreso quello ancora da inaugurare, altrimenti manderà Ezgi in prigione. La Inal, aiutata dai suoi amici, indaga su quanto accaduto mentre Tolga corrompe la sicurezza per cancellare i video che riprendono Irem e Serdar mentre inviano i file sotto indagine dal pc di Ezgi. Mentre Levent e Cansu sono sempre più uniti in attesa delle nozze, Deniz si licenzia per dare una svolta alla sua carriera e vivere alla luce del sole la sua storia d’amore con Ozan. Dopo l’intervento di Fitant e Sevim, Tolga chiede perdono a Ozgur ma si tratta solamente di un bluff.

Gizem si allea con Tolga nella Puntata Serale di Mr Wrong del 6 luglio 2021

Gizem è sempre stata gelosa di Ezgi che, arrivata da pochissimi mesi a La Gabbia, ha già ottenuto tutto quello che lei ha sempre solamente osato sognare. La donna, affascinata dall’aura maligna di Tolga, decide di allearsi in gran segreto con il nemico giurato di Ozgur, che accetta molto volentieri la proposta. Emre, tuttavia, sospetta che Gizem stia complottando contro l’Atasoy e decide di metterlo in guardia, dopo aver letto alcuni messaggi compromettenti che la collega ha ricevuto da Tolga.

Anticipazioni Mr Wrong: Fitant e Sevim si arrendono

Nonostante siano certe che Ezgi sarà una cattiva influenza per Ozgur, Fitant e Sevim non possono ignorare che il ritorno di Tolga potrebbe mettere in guai seri al sfortunata coppia di innamorati. Le due donne, trasferitesi a Istanbul per controllare l’Atasoy, si arrendono all’evidenza dell’amore che regna tra il bel ristoratore e la Inal, cercando di aiutarli a superare gli inganni di Tolga. Lui, nel frattempo, minaccia Ozgur si spedire Ezgi in prigione dal momento che la PR ha inviato file compromettenti dal suo pc ad un’azienda rivale. Ovviamente, la Inal è del tutto estranea ai fatti.

Mr Wrong Anticipazioni: Ezgi rischia il carcere a vita!

Ezgi è senza parole: chi ha inviato quei file e perché vogliono incastrarla? La Inal chiama a raccolta i suoi amici, tornando sul luogo del crimine per convincere la sicurezza a farle visionare le telecamere. Nel frattempo, Tolga corrompe gli addetti con un mucchio di soldi e loro cancellano ogni prova. Il video, infatti, avrebbe mostrato Irem intenta a lavorare dal pc di Ezgi mentre lei era distratta dalla presenza di Serdar. Tolga comunica a Ozgur che l’unico modo per salvare la sua amata è quello di cedergli tutto. Qualcosa, tuttavia, sembra improvvisamente cambiare il malvagio cugino dell’Atasoy fa marcia indietro. Nessuno, tuttavia, può immaginare che si tratta dell’ennesimo bluff di Tolga. Nel frattempo, Deniz si lincenzia pronta a dare una svolta alla sua carriera e non dover più nascondere i suoi sentimenti per Ozan.

