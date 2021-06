Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni per le Trame della puntata serale di Mr Wrong del 28 giugno 2021, in onda alle 21.45 su Canale5. Ezgi è stata piantata in asso da Ozgur, dopo che il vicino di casa l’ha vista accettare il dono di Serdar alla festa che il dottore ha organizzato in onore del suo compleanno. La Inal è furiosa e litiga con Cansu e Deniz, colpevoli di aver coinvolto Serdar e averle rovinato la vita. Mentre le due amiche si interrogano sulla reazione inaspettata di Ezgi, quest’ultima fugge a Bursa per la gioia di Nevin e Unal, che speravano di separala dall’Atasoy. Mentre Nevin si accorge della profonda tristezza che pervade la figlia, Ozgur scopre che dietro a tutte le macchinazioni per i permessi si nasconde Tolga, suo cugino. I due si affrontano e Tolga sembra intenzionato a distruggere Ozgur e Ozan, appropriandosi de La Gabbia. Pentito aver giudicato troppo infretta la sua amata, l’Atasoy raggiunge Bursa, dove lo attenderà un’amara sorpresa.

Ezgi fugge a Bursa nella Puntata Serale di Mr Wrong del 28 giugno 2021

Ozgur ha chiuso con Ezgi, certo che la giovane l’abbia tradito con Serdar facendo il doppio gioco. La Inal, in lacrime, lascia la città e torna a Bursa dalla madre Nevin e dal patrigno Unal. Qui, nonostante si sforzi di comportarsi in modo normale, Ezgi non può nascondere la sua frustrazione e i suoi genitori si convincono di aver sbagliato, impedendole di seguire il suo cuore. Cansu e Deniz sono spiazzate dalle reazione esplosiva di Ezgi, che le accusa di aver rovinato tutto, stringendo un’alleanza con Serdar. La Inal decide di chiudere tutti i ponti con le amiche che, disperate, cercando di capire cosa sia successo realmente tra Ezgi e Ozgur.

Anticipazioni Mr Wrong: Deniz e Ozan diventano due attori!

Deniz è preoccupata per la reazione di Ezgi e chiede allo chef Ozan un appuntamento, per scoprire cosa sia successo tra l’amica e Ozgur. Lo chef spiega la dinamica dell’equivoco e la Koparan si decide ad aggiustare tutto, rivelando all’Atasoy l’equivoco che lei stessa ha creato. Durante l’appuntamento, tuttavia, Deniz e Ozan vengono notati da un regista in cerca di due attori per il suo nuovo spot pubblicitario, e si prestano al gioco diventando attori per un giorno. Nel frattempo, Ozgur è sulle tracce del nemico, che si rivela essere suo cugino Tolga!

Mr Wrong Anticipazioni: Ozgur affronta Tolga

Tolga è tornato dall’America e vuole strappare via da Ozgur tutti i suoi possedimenti, inclusa La Gabbia. Il figlio di Fitant, infatti, è sempre stato molto geloso dell’Atasoy e, ora che ha molte risorse a sua disposizione, ha intenzione di vendicarsi e distruggerlo. Ozgur si presenta nello studio di Tolga e i due hanno uno scontro feroce. Peccato che l’Atasoy lasci lo studio poco prima di scoprire che anche Serdar è coinvolto nella vendetta dell’odioso cugino.

Mr Wrong Anticipazioni Puntata Serale: Ozgur torna da Ezgi

Ozgur parte in fretta e furia per Bursa, sperando di riuscire a convincere Ezgi a perdonarlo, dopo aver saputo che la colpa di tutto è da imputare ad un equivoco. Giunto al ristorante di Nevin e Unal, l’Atasoy chiede perdono ad Ezgi proprio mentre sul posto arriva anche Serdar. Tra i due c’è uno scontro fisico, e la Inal si infuria, comunicando a Ozgur di non aver ancora intenzione di perdonarlo. Nel frattempo, Tolga attira la Inal nella sua trappola, offrendole un lavoro molto vantaggioso senza rivelare la sua vera identità.

Scopriamo le Trame delle Anticipazioni di Mr Wrong dal 28 giungo al 2 luglio 2021.