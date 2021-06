Mr Wrong Anticipazioni Puntata Serale 21 giugno 2021: Ezgi scatena una rissa tra Ozgur e Soner!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata Serale di Mr Wrong, in onda il 21 giugno 2021 su Canale5. Mentre Deniz affronta Irem, Ezgi e Ozgur sono partner perfetti per un tango bollente. Peccato che la festa a La Gabbia finisca in rissa.

Scopriamo le Anticipazioni per le Trame della puntata serale di Mr Wrong del 21 giugno 2021, in onda alle 21.45 su Canale5. Irem e Yesim si recano a La Gabbia per un pranzo tra amiche. La collega di Deniz spera di fare colpo su Ozan, surclassando la rivale nel campo amoroso e lavorativo, mentre la giornalista vuole indagare sul feeling che si è creato tra Ozgur ed Ezgi. Stizzita con l’Atasoy, la Inal invita alla festa a tema anche Serdar, spacciandosi per una ballerina di tango provetta. Ozgur aiuta la vicina di casa, ballando con lei sera dopo sera per preparala all’appuntamento, mentre i suoi sentimenti fanno fatica a rimanere celati. Nel frattempo, Gizem chiedere a Soner di presentarsi al locale e Ozgur perde la calma, finendo per colpire in pieno viso l’ex fidanzato di Ezgi.

Irem e Yesim complici in affari nella Puntata Serale di Mr Wrong del 21 giugno 2021

Irem e Yesim si trovano a pranzo a La Gabbia, mascherando i loro reali interessi con un’uscita tra amiche. La spietata collega di Deniz vuole a tutti i costi attirare l’attenzione di Ozan, nonostante sia palese che lo chef è segretamente innamorato della rivale. Yesim, dopo la serata a casa di Ozgur, teme che lui sia interessato ad Ezgi e vuole indagare. Nel frattempo, Sevim e Fitnat sono decise ad impedire all’Atasoy di continuare la sua relazione con Ezgi, certe che lei sia una donna dispotica e ossessiva. Anche Nevin non è felice per le scelte amorose della figlia, e si sfoga con Unal in cerca di sostegno.

Anticipazioni Mr Wrong: Ezgi si vendica di Ozgur

Ezgi è rimasta molto delusa da Ozgur, che non ha esitato neppure un secondo, invitando a casa sua Yesim. Per dispetto, la Inal decide di invitare Serdar alla serata a tema organizzata a La Gabbia. Peccato che la giovane PR abbia la lingua troppo lunga e confessi al dottore di essere una straordinaria ballerina di tango. Presa dal panico, Ezgi chiede aiuto a Ozgur che, nonostante sia ormai consapevole di provare sentimenti profondi per la Inal, decide di aiutarla. I due vicini di casa si lanciano in un tango bollente, che mette a rischio la stabilità del loro rapporto. Nel frattempo, Gizem è pronta a fare la sua prossima mossa e invita Soner al locale dell’Atasoy, sperando che il giovane riesca a riconquistare Ezgi.

Mr Wrong Anticipazioni: Ozgur e Soner coinvolti in una rissa

La serata a La Gabbia è un successo ed Ezgi e Ozgur infiammano la pista, esibendosi in un tango sensuale. Soner fa il suo ingresso nel locale, osservando la scena con disprezzo e si scontra con Gizem, accusandola di avergli teso una trappola. La Inal segue il suo ex fidanzato fuori dal locale ma, quando lui diventa improvvisamente violento nei suoi confronti, Ozgur si vede costretto ad intervenire rifilando all’uomo un sonoro pugno in piena faccia. Ezgi è terrorizzata e Gizem si sente, forse per la prima volta, in colpa per le sue azioni.

Mr Wrong, Anticipazioni Puntata: Serdar e Yesim interrogano Levent

Serdar e Yesim seguono immediatamente Ezgi e Ozgur con la loro vettura, dopo lo scontro fisico con Soner, presentandosi a casa dell'Atasoy proprio nel momento in cui i due vicini di casa si stavano avvicinando pericolosamente. I due fratelli sospettano che Levent abbia mentito, dicendo loro che Ezgi è innamorata di Serdar e che Ozgur, invece, lo è di Yesim. Così, certi di essere stati presi in giro, si rivolgono al fidanzato di Cansu che è costretto a mentire ancora una volta. Nel frattempo, Deniz sembra non essere più così ostile nei confronti di Ozan dopo aver scoperto che lui è stato il suo primo amore durante l'infanzia. Lo chef è cresciuto e la Koparan non ha riconosciuto immediatamente il primo ragazzo che le ha fatto battere il cuore. Dopo la nottata turbolenta, Nevin si presenta nuovamente alla porta di Ezgi, proprio mentre Ozgur fa accomodare nel suo lussuoso salotto la madre Sevim e la pettegola zia Fitant. La situazione sta per degenerare, e lo farà molto rapidamente...

Scopriamo insieme le Trame delle Anticipazioni di Mr Wrong dal 21 al 25 giugno 2021.

Mr Worng ci aspetta dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale5.