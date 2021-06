Mr Wrong Anticipazioni Puntata Serale 14 giugno 2021: Ezgi tra le braccia di Ozgur, ma Serdar…

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata Serale di Mr Wrong, in onda il 14 giugno 2021 su Canale5. Alle nozze di Erbu partecipa anche Serdar, che complicherà non poco la situazione tra Ezgi e Ozgur.

Scopriamo le Anticipazioni per le Trame della puntata serale di Mr Wrong del 14 giugno 2021, in onda alle 21.45 su Canale5. Dopo essersi salvati dal rapimento, Ezgi e Ozgur devono affrontare una spinosa questione: le loro famiglie e i loro amici sono tutti riuniti a Gucek e ci sarà bisogno di essere perfetti bugiardi per non commettere neppure un passo falso. Proprio quando tutto sembra andare bene e la Inal inizia a sentire un trasporto particolare per l’Atasoy, fa il suo ingresso in scena Serdar, invitato al matrimonio di Ebru insieme alla sorella Yesim, ovvero l’ex fiamma di Ozgur che lo ha ribattezzato ‘signor sbagliato’.

Ezgi e Ozgur nei guai nella Puntata di Mr Wrong del 15 giugno 2021

Dopo essere stati rapiti da spietati narcotrafficanti ed essersi salvati, per Ozgur ed Ezgi la situazione diventa complicata. A Gucek, infatti, sono giunti tutti i loro amici e i genitori della Inal, convinti che l’Atasoy sia in realtà Serdar. I due complici dovranno fare molta attenzione e non commettere passi falsi. Ezgi prende in mano la situazione e organizza la cerimonia per Ebru, rimasta all’ultimo momento senza fornitori poiché troppo concentrata sul ritrovamento del fratello disperso. La festa è un successo e la Inal entra nelle grazie di Sevim, che mostra di adorare la nuora e di trovarsi in sintonia con Nevin e Unal. Vista la gentilezza della donna, Ezgi si sente molto in colpa e si confida con Ozgur, che le chiede di fare un ultimo sforzo.

Anticipazioni Mr Wrong: Serdar invitato speciale

Come se la situazione non fosse già abbastanza complicata, Ezgi e Ozgur scoprono che anche Serdar è invitato al matrimonio, dal momento che è uno dei migliori amici del marito di Ebru. La Inal è senza parole: ora dovrà fingersi la fidanzata dell’Atasoy ma non insospettire il dottore se vuole avere qualche chances di conquistarlo. Il giorno del matrimonio tutti sono molto attenti a non far scoprire alle rispettive famiglie la verità sulla relazione tra Ezgi e Ozgur, mentre Serdar rimane stupito dell’alchimia tra i due vicini di casa.

Mr Wrong Anticipazioni: Ezgi gelosa di Ozgur

Insieme a Serdar fa il suo ingresso in scena anche Yesim, che scopriamo essere sorella dell’affascinante dottore, nonché la giornalista che ha rovinato la reputazione dell’Atasoy. Al ricevimento di nozze, Yesim cerca le attenzioni di Ozgur facendo infuriare Ezgi, che nasconde a stento la sua folle gelosia. L’improvviso scambio di coppia destabilizza Sevim e Nevin, che non sono più così convinte che questa unione possa durare per sempre. Nel frattempo, Gizem architetta un piano diabolico per scalzare la Inal, coinvolgendo l’ex fidanzato Soner.

Mr Worng ci aspetta dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale5.