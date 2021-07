Mr Wrong Anticipazioni Puntata Serale 13 luglio 2021: Ozgur ed Ezgi in prigione, Serdar ha vinto!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata Serale di Mr Wrong, in onda il 13 luglio 2021 su Canale5. Serdar spedisce Ozgur ed Ezgi in prigione, per poi ingannarli nuovamente mettendo a rischio la storia d’amore tra i due.

Scopriamo le Anticipazioni per le Trame della puntata serale di Mr Wrong del 13 luglio 2021, in onda alle 21.45 su Canale5. Serdar ha deciso di non accettare il rifiuto di Ezgi, alleandosi con Tolga e con la sua ex amante Irem, nella speranza di conquistare la Inal. Vedendo la giovane fin troppo felice al fianco di Ozgur, Serdar gioca un tiro mancino alla coppia, accusando Ezgi di frode aziendale e liberandosi, in un colpo solo, anche dei suoi due spietati complici. Ozgur si autodenuncia per trascorrere la notte in prigione con la Inal, mentre Serdar continua il suo piano facendo scarcerare i due e accusando Irem. Il dottore è spietato e la sua ossessione per Ezgi lo porta ad architettare l’ennesimo diabolico piano, che metterà in crisi la pazienza dell’Atasoy.

Ezgi e Ozgur in prigione nella Puntata Serale di Mr Wrong del 13 luglio 2021

Mentre Tolga ha una nuova alleata, Serdar inizia ad essere stanco dei fallimenti del nuovo arrivato e vuole prendere le redini della situazione certo che, con il suo nuovo inganno, riuscirà a conquistare la bella Ezgi. Il dottore accusa la Inal di essere complice di Tolga e Irem, facendola arrestare per frode aziendale. Ezgi raggiunge la prigione in lacrime e Ozgur, vedendo la donna che ama in difficoltà, si decide di compiere un gesto estremo, autodenunciandosi come complice alle autorità. La coppia trascorre insieme la notte in prigione, fino a quando Serdar torna a far loro visita alla centrale di polizia…

Anticipazioni Mr Wrong: Serdar incastra Irem

Serdar ha sviluppato una vera e propria ossessione per la Inal, tanto da ordire un piano astuto quanto pericoloso. Il dottore, dopo aver scagionato Ezgi e Ozgur, fa credere alla coppia di essere dalla loro parte. L’Atasoy non crede alla buona fede di Serdar, mentre la Inal spera che in lui ci sia rimasto almeno un briciolo dell’uomo brillante e dolce che ha conosciuto non troppi mesi prima. Serdar incastra Irem, per non permetterle di testimoniare a suo sfavore, mentre architetta qualche imprevisto a La Gabbia, per mettere in difficoltà gli affari di Ozgru.

Mr Wrong Anticipazioni: Ozgur geloso di Serdar

Il diabolico piano di Serdar non si ferma qui. Dopo essersi sbarazzato dell’ex amante Irem, il dottore chiede a Ezgi di poter parlare in privato, rivelandole di essere entrato in possesso di prove che potrebbero liberarli per sempre di Tolga. Lo spietato cugino di Ozgur, infatti, si è appropriato de La Gabbia e solo Serdar sembra essere in grado di restituire il locale ai legittimi proprietari. Ezgi ascolta la versione dei fatti di Serdar, proprio mentre nella stanza fa il suo ingresso l’Atasoy, adirato per la vicinanza tra la sua fidanzata e il dottore.

Scopriamo le Anticipazioni di Mr Wrong, in onda tutti i martedì alle 21.30 su Canale5.