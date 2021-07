Mr Wrong Anticipazioni Puntata Finale 20 luglio 2021: Ozgur e Ezgi si sposano!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni dell’ultima Puntata di Mr Wrong, in onda il 20 luglio 2021 su Canale5. Grazie all’aiuto dei suoi genitori, Ezgi ottiene le quote de La Gabbia e la proposta di matrimonio di Ozgur.

Scopriamo le Anticipazioni per le Trame della puntata finale di Mr Wrong del 20 luglio 2021, in onda alle 21.45 su Canale5. Levent, messo alle strette dalla forte reazione della figlia Zeynep, manda a monte le nozze con Cansu, che fugge per una lunga vacanza. Ezgi e Ozgur tentato di riappropriarsi del nuovo locale Lagua e de La Gabbia, ma Tolga non vuole cedere. Serdar, fingendosi Ezgi, minaccia il cugino dell’Atasoy ricattandolo e Tolga si vede costretto a chiedere scusa ad Ozgur. Mentre zia Fitnat scopre il tradimento del marito, Nevin e Unal aiutano Ezgi a diventare socio minoritario de La Gabbia per salvare Ozgur dalla banca rotta. L’Atasoy, commosso dal gesto della sua fidanzata, capisce di voler trascorrere con lei il resto della sua vita e le fa una proposta di matrimonio romantica.

Cansu chiude con Levent nella Puntata Finale di Mr Wrong del 20 luglio 2021

Cansu e Levent stanno per sposarsi ma la piccola Zeynep, terrorizzata dal racconto di una sua compagna di scuola, manda a monte le nozze, sparendo nel nulla. La bambina viene ritrovata da Ozgur e il dottore chiede a Cansu di rimanere le nozze, dal momento che sua figlia non sembra ancora essere pronta per questo importante cambiamento. Fuori di sé dalla rabbia, la Akman accusa Levent di essere “l’uomo sbagliato” e lo pianta in asso per sempre, allontanandosi dal paese per compiere un lungo viaggio. Per Deniz e Ozan, invece, ci sarà il lieto fine, dal momento che lo chef ascolterà senza riserve il racconto della vita dell’avvocato, accogliendo anche le sue imperfezioni pur di starle accanto.

Anticipazioni Mr Wrong: Serdar si pente e ricatta Tolga

A causa dei diversivi messi in atto da Serdar e Yesim, il nuovo locale Laguna stenta a decollare. Come se non bastasse, Tolga possiede ancora tutti i diritti su La Gabbia e Ozgur non sa più come fare per riappropriarsi del suo ristorante. Serdar contatta Ezgi per fornirle informazioni su Tolga, convincendola a ricattare il perfido cugino di Ozgur per farsi cedere le quote del locale. La Inal, dubbiosa, rifiuta e Serdar decide di tentare con una mossa azzardata. Il dottore fingerà di essere Ezgi, mettendo Tolga con le spalle al muro. Nel frattempo, zia Fitant scoprirà che suo marito la tradisce e avrà il cuore distrutto.

Mr Wrong Anticipazioni: Ozgur chiede a Ezgi di sposarlo

Ezgi vuole aiutare Ozgur e chiede ai genitori di supportarla economicamente, acquistando le quote de La Gabbia per ristabilire l’economia del suo fidanzato, danneggiata dagli sgambetti di Tolga. Ozgur capirà che Ezgi, nonostante gli alti e bassi, sarà sempre al suo fianco e decide di renderla per sempre sua, facendole una romantica proposta di matrimonio. I due convoleranno a nozze in Italia, sancendo il loro amore eterno.

Scopriamo le Anticipazioni di Mr Wrong, in onda tutti i martedì alle 21.30 su Canale5.