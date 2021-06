Mr Wrong Anticipazioni Puntata 9 giugno 2021: Ozgur ha vinto, Ezgi torna da lui!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Mr Wrong, in onda il 9 giugno 2021 su Canale5. Ezgi è pentita di aver tratto male Ozgur e promette all’Atasoy di aiutarlo.

Scopriamo le Anticipazioni per le Trame della puntata di Mr Wrong del 9 giugno 2021, in onda alle 14.45 su Canale5. Dopo aver avuto un crollo ed essere stata soccorsa da Ozgur, Ezgi teme di aver esagerato con il suo comportamento e vuole aiutare il suo vicino di casa. L’Atasoy, infatti, è atteso al matrimonio della sorella con la sua nuova fidanzata, ed Ezgi sceglie di annullare la cena con Serdar per continuare con la messinscena. Mentre Gizem escogita un modo per scavalcare Ezgi e diventare la nuova Pr de La Gabbia, Deniz incontra Ozan per assicurarsi che la rivale Irem non ottenga il nuovo contratto di lavoro.

Ezgi ci ripensa nella Puntata di Mr Wrong del 9 giugno 2021

Ezgi ha scoperto che Ozgur è il suo nuovo capo, per poi ubriacarsi in un locale e ricevere la peggiore delle chiamate che Soner potesse farle. Cansu tenta di consolare inutilmente la cugina, molto demoralizzata dalla situazione che sta vivendo. Nonostante sia frivolo e spesso superbo, l’Atasoy è una delle poche persone che non l’ha mai abbandonata ed Ezgi sente di doverlo aiutare. La giovane, dunque, decide di rimandare il suo appuntamento galante con Serdar e di accompagnare Ozgur al matrimonio della sorella, fingendosi la sua fidanzata per un intero weekend!

Anticipazioni Mr Wrong: Gizem è pericolosa

Gizem sperava di poter ricevere un po’ più di considerazione da Ozgur, dopo aver lavorato per lui senza sosta a La Gabbia. La bella responsabile di sala è gelosa di Ezgi e vorrebbe conquistare il ruolo di organizzatrice di eventi, scalzando la nuova arrivata. Emre si è accorto delle macchinazioni di Gizem ma non ha idea di quanto la ragazza sia senza scrupoli…

Mr Wrong Anticipazioni: Deniz incontro Ozan

Ozan ha ottenuto un contratto con Deniz, che si è affrettata ad accettare la proposta lavorativa dello chef per non permettere alla rivale Irem di averla vinta. Deniz, tuttavia, odia Ozan e il modo in cui lui la corteggia spudoratamente. Per far colpo sull’avvocato, lo chef la invita a La Gabbia ma l’incontro di lavoro non andrà come sperato.

Mr Worng ci aspetta dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale5.