Mr Wrong Anticipazioni Puntata 8 giugno 2021: Ezgi nei guai, Ozgur è il suo nuovo capo!

Scopriamo le Anticipazioni per le Trame della puntata di Mr Wrong del 8 giugno 2021, in onda alle 14.45 su Canale5. Ezgi è furiosa con Ozgur e ha rotto il patto, preoccupata che Serdar si potrebbe stancare di lei se continua a negarsi sera dopo sera. Nel frattempo, Ozan ha deciso di far felice Deniz per addolciare la spigolosa avvocatessa, e ha chiamato la Inal per un colloquio. La giovane ha tutte le carte in regola per diventare la nuova PR della società che gestisce con Ozgur e la proposta lavorativa viene colta al volo da Ezgi. Peccato che la giovane non sia cosciente di aver appena firmato un contratto con il diavolo!

Ezgi al settimo cielo nella Puntata di Mr Wrong del 8 giugno 2021

Ezgi è disoccupata e si trova costretta a chiedere ospitalità alla cugina Cansu. La Inal si è concentrata talmente tanto sulla sua vita amorosa da ignorare completamente i suoi doveri e ora è costretta a rimettersi in carreggiata. Grazie a Deniz, che è stata ingannata da Ozan, la Inal riceve una proposta lavorativa dall’affascinante chef in cerca di un’organizzatrice di eventi per la società che gestisce con Ozgur. Dopo un colloquio soddisfacente, Ozan propone il lavoro a Ezgi che accetta immediatamente peccato che non fosse a conoscenza dell'implicazione dell'Atasoy. Anche l'amore sembra sorridere alla bella Ezgi, che riceve una proposta da Serdar, che vorrebbe cenare solo con lei in un ristorante romantico. L'incontro con Soner, tuttavia, rischia di mettere in pericolo tutto.

Mr Wrong Anticipazioni: Ezgi in crisi

Disperata dopo aver incontrato Serdar, Ezgi cerca auiuto daOzgur ma lui vuole continua a mostrarsi senza sentimenti agli occhi della bella vicina di casa. Così, Ezgi si reca in un locale in cerca di un momento di relax, e si trova a bere più del dovuto. Nel frattempo, Cansu è furiosa con Levant e ha lasciato la casa del dottore, certa che lui non confesserà mai a nessuno di amarla, soprattutto alla figlie Zeynep. La Inal decide di lasciare il locale e chiamare Soner, in cerca dell'ennesima spiegazione. Quello che l'uomo le confesserò, purtroppo non farò che aumentare il suo senso di disagio.

Anticipazioni Mr Wrong: Ozgur salva Ezgi

Ezgi painge disperata sotto alla pioggia incessante che ha deciso di riversarsi su Instanbul. La Inal comprende le parole di Soner e sa che, sebbene sia stato lui a tradirla, è lei ad aver sbagliato ad impostare questo rapporto come tutti quelli precedenti. Ubriaca e demoralizzata, Ezgi torna a casa e si imbatte in Ozgur, l'unico in grado di aiutarla in questi momenti particolarmanrte difficli. Dal momento che l'Atasoy si è preso cura di lei, la Inal decide di tornare sui suoi passi e aiutarlo con il matrimonio della sorella.

