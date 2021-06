Mr Wrong Anticipazioni Puntata 7 giugno 2021: Ozan inganna Deniz

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Mr Wrong, in onda il 7 giugno 2021 su Canale5. Ozan, innamorato di Deniz, la convince a diventare l’avvocato de La Gabbia.

Le Anticipazioni di Mr Wrong dell'8 giugno 2021

Scopriamo le Anticipazioni per le Trame della puntata di Mr Wrong del 7 giugno 2021, in onda alle 14.45 su Canale5. Ozan è rimasto colpito dalla bella Deniz, ma l’amica di Ezgi sembra inarrivabile. Delusa dal matrimonio fallito, infatti, la Koparan non ha intenzione di arrendersi all’amore e vuole concentrarsi sulla carriera. Per questo, lo chef si presenta nel suo studio legale offrendole di diventare l’avvocato de La Gabbia. La giovane vorrebbe rifiutare, ma l’intervento della rivale Irem le fa cambiare opinione molto velocemente. Grazie a Deniz, la Inal ottiene un colloquio con Ozan, ignara che lo chef sia il collega di Ozgur!

Ozan inganna Deniz nella Puntata di Mr Wrong del 7 giugno 2021

Ozan ha avuto un colpo di fulmine per Deniz. L’affascinante chef de La Gabbia vorrebbe avvicinarla per conoscerla meglio e frequentarla, ma la Koparan è irremovibile. Ozan indossa il suo abito migliore e prende appuntamento con lo studio di Deniz, chiedendo che gli venga assegnato un avvocato che curi gli interesse de La Gabbia. Non volendo concedere ulteriori possibilità di mettersi in mostra alla sua rivale Irem, Deniz accetta l’offerta di Ozan ma ad una condizione: Ezgi lavorerà per lui.

Mr Wrong Anticipazioni: Ezgi trova un nuovo lavoro

Ezgi è stata licenziata in tronco a causa di Soner e del dolore che il suo tradimento le ha procurato. Deniz decide di correre in aiuto dell’amica, proponendo a Ozan di fare un colloquio con la Inal, esperta nel settore dell’organizzazione degli eventi. Pur di accontentare la Koparan e addolcire i suoi modi bruschi, Ozan accetta di buon grado. Per una serie di equivoci, tuttavia, Ezgi non scoprirà subito che lo chef è il collega dell’odiato vicino di casa Ozgur.

Anticipazioni Daydreamer: Ozgur è il nuovo capo di Ezgi

Ezgi è felice e festeggia la bella notizia con le amiche Cansu e Deniz. Peccato che la giovane ignori del tutto che il suo nuovo capo è Ozgur, dal momento che è lui il socio di Ozan. Durante la cena, la Inal cerca di non pensare alla lite con il vicino di casa che l’ha portata a rompere il patto, proprio quando nello stesso locale fa il suo ingresso Serdar. Il dottore si mostra molto felice di averla incontrata ed Ezgi promette di organizzare al più presto un appuntamento con lui. L’unico problema è che, senza Ozgur, la Inal non ha la minima idea di come conquistare il suo bel Serdar.Disperata, Ezgi si trova a raccontare quanto accaduto a Ozgur che, nonostante lei abbia rotto il patto, decide di accompagnarla a fare shopping in occasione dell’appuntamento con Serdar. Qui, tuttavia, la situazione si complica dal momento che nel negozio c’è anche Soner insieme alla sua nuova fidanzata. Come la prenderà la Inal?

Scopriamo tutte le Trame delle Anticipazioni di Mr Wrong dal 7 all’11 giugno 2021.

Mr Worng ci aspetta dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale5.