Mr Wrong Anticipazioni Puntata 4 giugno 2021: Ezgi e Ozgur ai ferri corti!

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Mr Wrong, in onda il 4 giugno 2021 su Canale5. Cansu vuole che Levant renda pubblica la loro relazione, mentre per Ezgi e Ozgur arriva la prima lite.

Scopriamo le Anticipazioni per le Trame della puntata di Mr Wrong del 4 giugno 2021, in onda alle 14.45 su Canale5. Cansu è rimasta di sasso quando Levant l’ha presentata alla figlia Zeynep come una semplice collega. Il dottore non vuole turbare la bambina, rivelandole di avere una nuova relazione ma alla Akman questa scusa non basta. Nel frattempo, gli sforzi di Ozgur si sono rivelati fruttuosi e la Inal è nuovamente nelle grazie di Serdar, che la invita a cena. Ezgi è al settimo cielo, peccato che proprio il giorno dell’appuntamento sia previsto il matrimonio della sorella di Ozgur, che pretende che la sua nuova vicina di casa rispetti la sua parte del patto. Arriva, così, la prima furiosa lite tra i due complici.

Cansu contro Levant nella Puntata di Mr Wrong del 4 giugno 2021

Cansu e Levant si amano ma lui si ostina a tenere la loro relazione segreta, sia sul posto di lavoro sia nella vita privata, non volendo svelare la verità alla figlia Zeynep. La bambina, infatti, è ancora scossa per il divorzio dei genitori e si mostra molto gelosa nei confronti del padre. Dopo essere stata presentata come una semplice collega di lavoro durante il party, proprio mentre Ozan ha avuto un colpo di fulmine per Deniz, la Akman pretende che Levant parli della loro storia d’amore con la figlia. Il dottore accetterà?

Anticipazioni Mr Wrong: Ezgi ha vinto, Serdar è cotto di lei

Ezgi ha seguito alla lettera i consigli di Ozgur, calandosi nel ruolo della femme fatale. Gli sforzi della Inal si sono rivelati fruttosi, dal momento che Serdar è stato colpito dalla giovane e ha deciso di fare il primo passi, invitandola a cena. Mentre Ezgi fa sogni proibiti sul suo vicino di casa, mostrandosi decisamente confusa sui suoi sentimenti, Ozgur e Ozan lavorano per l’inaugurazione di un nuovo locale che permetterà loro di diventare ancora più ricchi e famosi.

Mr Wrong Anticipazioni: Ozgur ed Ezgi rompono il patto

Ezgi comunica a Ozgur che il dottore ha abboccato e l’ha invitata a cena. L’entusiasmo della Inal , tuttavia, viene spento immediatamente dall’Atasoy, che ha appena ricevuto una telefonata della madre Sevim. La data delle nozze della sorella coincide con quella dell’appuntamento di Ezgi e Serdar, ma Ozgur pretende che lei rispetti il patto. La Inal e fuori di sé dalla rabbia e decide di rompere il patto per sempre!

Mr Worng ci aspetta dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale5.