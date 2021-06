Mr Wrong Anticipazioni Puntata 30 giugno 2021: colpo di scena, Cansu è incinta!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Mr Wrong, in onda il 30 giugno 2021 su Canale5. Cansu ritira le analisi e scopre di essere incinta, mentre Levent cerca di riconquistarla.

Scopriamo le Anticipazioni per le Trame della puntata di Mr Wrong del 30 giugno 2021, in onda alle 21.45 su Canale5. Cansu è molto delusa da Levent che, dopo averle fatto la proposta poiché ubriaco, non ricorda nulla della serata. La Akman questa volta a chiuso per sempre, non fosse che le sue analisi di routine le danno una notizia inaspettata: Cansu è incinta. Mentre si preoccupa per il futuro data la rottura con Levent, Ezgi si reca al nuovo lavoro e conferma a Ozgur la sua intenzione di accettarlo, preferendo non lavorare insieme per non creare inutili tensioni. Nel frattempo, Deniz e Ozan si concedono un appuntamento romantico che culmina con un bacio, nonostante le pressioni di Irem che minaccia di rivelare al loro capo la verità sul suo rapporto con lo chef.

Cansu aspetta un bambino nella Puntata di Mr Wrong del 30 giugno 2021

Cansu è furiosa con Levent che, dopo averle fatto una bislacca proposta di matrimonio, si tira indietro dando la colpa all’alcol. Questa volta la pazienza della Akman ha raggiunto il limite e la storia d’amore con il dottore è ufficialmente conclusa. Al lavoro, tuttavia, Cansu ritira le analisi di routine e scopre di essere in dolce attesa. Come farà ora a dirlo a Levent? E come reagirà il dottore, dato che è evidente che non abbia intenzione di impegnarsi seriamente?

Anticipazioni Mr Wrong: Ezgi accetta un nuovo lavoro

Ozgur ed Ezgi sono tornati insieme e, questa volta, nulla potrà separarli. La Inal decide di accettare la nuova offerta di lavoro, nonostante l’insistenza di Ozgur, che vorrebbe averla nuovamente con sé a La Gabbia. Nessuno dei due, tuttavia, è a conoscenza della terribile verità sul nuovo impiego di Ezgi: il suo datore di lavoro è Tolga! Nel frattempo, Deniz e Ozan escono insieme per il loro primo appuntamento ufficiale e si scambiano un bacio passionale. Irem, gelosa della collega, minaccia di rivelare tutta la verità al loro capo, che non accetta relazioni tra i suoi dipendenti e i clienti.

Mr Wrong Anticipazioni: Levent corre ai ripari

Cansu contatta le sue amiche in cerca di conforto, rivelando loro la verità sul suo stato. Deniz e Ezgi sono al settimo cielo e si offrono di aiutare l’amica, consigliandole tuttavia di parlare con Levent. Il dottore, nel frattempo, scopre la verità sulla gravidanza di Cansu e corre ai ripari, affrontando una volta per tutte la figlia Zeynep. Con rinnovato spirito, Levent si presenta dalla Akman chiedendole di sposarlo ma, purtroppo, i due stanno per scoprire qualcosa che non si sarebbero mai aspettati.

Scopriamo le Trame delle Anticipazioni di Mr Wrong dal 28 giungo al 2 luglio 2021.

Mr Worng ci aspetta dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale5.