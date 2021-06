Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Mr Wrong, in onda il 3 giugno 2021 su Canale5. Mentre Ezgi e Ozgur collaborano per conquistare Serdar, Ozan si innamora a prima vista di Deniz.

Scopriamo le Anticipazioni per le Trame della puntata di Mr Wrong del 3 giugno 2021, in onda alle 14.45 su Canale5. Ezgi e Ozgur hanno stretto un patto e ora tocca all’Atasoy rispettare la sua parte del contratto, aiutando la giovane organizzatrice di aventi a conquistare Serdar. Grazie all’intervento di Cansu, il dottore si è convinto a dare alla Inal una seconda occasione dopo il disastroso primo incontro, e lei si fa guidare da Ozgur, sfoderando tutta la sua seduzione. Mentre Cansu scopre che il fidanzato Levant continua a tenere la loro relazione segreta alla figlia Zeynep, lo chef Ozan si innamora a prima vista di Deniz.

Ezgi e Ozgur collaborano nella Puntata di Mr Wrong del 3 giugno 2021

Ezgi e Ozgur sono complici di una truffa, che permetterà ad entrambi di ottenere ciò che vogliono: la Inal sarà aiutata dal latin love per eccellenza durante il corteggiamento di Serdar, mentre l’Atasoy presenterà la sua (finta) fidanzata alla madre così da accontentarla. Ezgi chiama in soccorso Cansu, l’unica che conosce bene l’affascinante dottore, chiedendole di combinare un altro appuntamento. Serdar, nonostante il disastroso primo incontro con la Inal, è decisamente affascinato dalla ragazza ed è pronto a cambiare idea sul suo conto. Ozgur consiglia alla Inal l’abbigliamento giusto per far perdere la testa ad un uomo, e le dà istruzioni su come comportarsi.

Anticipazioni Mr Wrong: Serdar sorpreso da Ezgi

Ezgi raggiunge Cansu e Deniz ad una festa all’aperto, dove sa che sarà presente anche Serdar. La giovane teme di commettere qualche errore, allontanando per sempre il bel dottore, ma fortunatamente Ozgur ha deciso di seguirla per guidarla passo passo nell’intricata arte del corteggiamento. Il piano dell’Atasoy funziona, e Serdar è decisamente sorpreso e affascinato dal cambiamento di Ezgi. Nel frattempo, Cansu scopre che il fidanzato Levant non ha ancora parlato della loro relazione alla figlia Zeynep e diventa una furia!

Mr Wrong Anticipazioni: Ozan innamorato di Deniz

Al party è presente anche Ozan, chef, socio in affari e migliore amico di Ozgur, che è stato incastrato dall’Atasoy a partecipare nonostante avrebbe preferito rintanarsi nella sua cucina stellata. Prima di lasciare la festa, Ozan sorge una bellissima ragazza e rimane letteralmente a bocca aperta: si tratta di Deniz, intenta a prendere un cocktail mentre osserva le sue amiche impegnate con i rispettivi partner. Ozan si avvicina immediatamente, colpito dalla freccia di Cupido, ma la reazione della Koparan non sarà quella sperata.

Scopriamo tutte le Trame delle Anticipazioni di Mr Wrong dal 31 maggio al 4 giugno 2021.

Mr Worng ci aspetta dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale5.