Mr Wrong Anticipazioni Puntata 29 giugno 2021: Ezgi perdona Ozgur!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Mr Wrong, in onda il 29 giugno 2021 su Canale5. Ezgi viene trascinata ad una festa a sorpresa dalle sue amiche, scoprendo che Ozgur ha organizzato tutto per lei.

Scopriamo le Anticipazioni per le Trame della puntata di Mr Wrong del 29 giugno 2021, in onda alle 21.45 su Canale5. Dopo diversi tentativi, Cansu e Deniz riescono a contattare Ezgi per chiederle scusa. La giovane perdona le due amiche e comunica la sua intenzione di tornare a Istanbul, avendo ricevuto un’allettante offerta lavorativa. Con la complicità di Ozan e Levent, Cansu e Deniz avvertono Ozgur del ritorno della Inal e lo aiutano ad organizzare una romantica festa. I due fanno pace e trascorrono la serata a promettersi amore eterno mentre Levent, preda dei fumi dell’alcol, chiede la mano alla Akman. Incoraggiato dall’atmosfera serena che si respira, anche Ozan chiede un appuntamento ufficiale a Deniz, che accetta volentieri.

Ezgi perdona Ozgur nella Puntata di Mr Wrong del 29 giugno 2021

Dopo aver sbollito la sua rabbia ed essere fuggita a Bursa, Ezgi accetta di parlare con Deniz e Cansu, che si scusano molto per il malinteso. Le tre amiche fanno pace e la Inal annuncia la sua intenzione di tornare a Istanbul, avendo ricevuto un’ottima offerta lavorativa che le garantirebbe l’indipendenza economica. Colgiendo la palla al balzo, Cansu e Deniz mettono al corrente Ozgur dei progetti di Ezgi, aiutandolo a organizzare una romantica festa per farsi perdonare. Colpita dallo sforzo dell’Atasoy, che è sempre molto riservato sui propri sentimenti, la Inal perdona l’uomo e i due tornano insieme più forti di prima.

Anticipazioni Mr Wrong: Levent chiede a Cansu di sposarlo!

La festa è un successo e tutti si godono la serata, compreso Levent che alza troppo il gomito. Il dottore, in preda ai fumi dell’alcol, si lascia trasportare dall’ondata di romanticismo che si respira nell’aria e chiede a Cansu di sposarlo. Nonostante la proposta sia goffa e manchi un anello di fidanzamento, la Akman accetta immediatamente. Peccato che, al suo risveglio, Levent si sia scordato tutto!

Mr Wrong Anticipazioni: Deniz cede al fascino di Ozan

Deniz ha scoperto di essere legata a Ozan per via del loro passato ma, nonostante sia palese il suo interesse per lo chef, ha sempre cercato di non svelare troppo. Durante la serata, tuttavia, la Koparan si lancia in un duetto con Ozan che mette in luce il loro innato feeling. Conclusa la festa, lo chef e l’avvocato rimangono insieme ad osservare l’alba e Deniz accetta un invito ufficiale da parte di Ozan. Nascerà una nuova coppia?

Scopriamo le Trame delle Anticipazioni di Mr Wrong dal 28 giungo al 2 luglio 2021.

Mr Worng ci aspetta dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale5.