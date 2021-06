Mr Wrong Anticipazioni Puntata 28 giugno 2021: Ozgur tradito, Ezgi è una bugiarda!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Mr Wrong, in onda il 28 giugno 2021 su Canale5. Ozgur crede che tra Serdar e Ezgi ci sia del tenero e rompe con la Inal.

Scopriamo le Anticipazioni per le Trame della puntata di Mr Wrong del 28 giugno 2021, in onda alle 14.45 su Canale5. Ozgur sta indagando sul nemico invisibile che costringe lui e chef Ozan a faticare per ottenere i permessi, e aprire il loro nuovo locale. La pista fornita da un fidato amico conduce al La Lou, un ristorante esclusivo e molto famoso in città. Qui, Serdar ha organizzato una festa a sorpresa ad Ezgi, convinto da Cansu e Deniz che questo sarebbe stato il modo migliore per fare colpo sulla Inal. La giovane PR è totalmente disorientata, e l’ingresso improvviso di Ozgur non fa che peggiorare la situazione. Furioso con Ezgi e certo che lei lo stia tradendo, l’Atasoy prenderà una decisione drastica.

Ezgi sotto shock nella Puntata di Mr Wrong del 28 giungo 2021

Ezgi è certa che, dopo aver rivelato i sentimenti che prova per Ozgur, il suo vicino di casa organizzerà un party perfetto in onore del suo compleanno. La Inal si prepara con cura per una serata speciale ma, quando fa il suo ingresso nel locale esclusivo La Lou, rimane totalmente sotto shock scoprendo che la sorpresa è stata organizzata da Serdar. Il dottore non ha intenzione di arrendersi e, incitato da Cansu che ignora che la cugina sia innamorata dell’Atasoy, ha pensato a tutto fin nei minimi dettagli così da conquistare la bella Inal. Davanti a parenti e amici, Serdar dona a Ezgi una collana di diamanti che farebbe invidia ad una vera principessa, che lei si vede costretta ad accettare poiché in balia degli eventi.

Anticipazioni Mr Wrong: Ozgur tradito!

Ozgur ha intenzione di festeggiare il compleanno di Ezgi, così da ufficializzare la loro relazione, ma i preparativi dovranno aspettare qualche ora. Il suo contatto, infatti, lo ha informato che per scovare colui che sta rendendo impossibile gli affari in città, Ozgur dovrà recarsi al noto locale La Lou. Pronto a tutto per scoprire l’identità del suo nemico e portare avanti l’attività con l’amico Ozan, l’Atasoy si presenta al locale ma nulla avrebbe mai potuto prepararlo alla visione che gli si para davanti. Ezgi lo sta tradendo!

Mr Wrong Anticipazioni: Ozgur rompe con Ezgi

Ozgur vede la sua amata Ezgi accettare un dono da Serdar, mentre tutti gli invitati festeggiano questa unione. L’Atasoy è ormai certo che la Inal abbia fatto il doppio gioco, forse spaventata all’idea di rimanere da sola. Levent si accorge della presenza di Ozgur e lo blocca prima che possa dar vita ad una rissa con Serdar, che infierisce raccontando bugie sul suo rapporto con Ezgi. Quest’ultima, dopo aver rifiutato pubblicamente le attenzioni del dottore, si reca a La Gabbia trovando Ozgur particolarmente turbato. L’Atasoy decide di chiudere la relazione con la Inal, poiché convinto che lei non sia affidabile, mentre lei se ne va con il cuore spezzato.

Scopriamo le Trame delle Anticipazioni di Mr Wrong dal 28 giungo al 2 luglio 2021.

Mr Worng ci aspetta dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale5.