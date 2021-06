Mr Wrong Anticipazioni Puntata 23 giugno 2021: è ufficiale, Ezgi e Ozgur si amano!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Mr Wrong, in onda il 23 giugno 2021 su Canale5. Ezgi e Ozgur confessando di amarsi, nonostante le rispettive famiglie non sembrano apprezzare questa unione.

Scopriamo le Anticipazioni per le Trame della puntata di Mr Wrong del 23 giugno 2021, in onda alle 14.45 su Canale5. Mentre Sevim e Fitant mandano a fuoco la casa di Ozgur, l’Atasoy trascorre una serata indimenticabile con Ezgi. I due vicini di casa non possono più nascondere l’attrazione che provano l’una per l’altro, e confessando i propri sentimenti immersi in una location suggestiva. Nel frattempo, le famiglie dei due amanti sono decise a separarli e non hanno intenzione di lasciare la città, fino a quando questa storia d’amore non sarà conclusa. Notizie positive per Levent che, dopo aver rimandato a lungo, racconta alla figlia Zeynep di essere innamorato di Cansu e lei sembra accettarlo senza remore. Nell’ombra, tuttavia, si nasconde un pericoloso nemico che sta per sfoderare il suo asso nella manica: Serdar!

Ezgi e Ozgur si amano nella Puntata di Mr Wrong del 23 giugno 2021

Mentre casa di Ozgur va a fuoco, l’Atasoy fugge dallo stress causato dalla famiglia, rifugiandosi in un posto speciale con Ezgi. I due vicini di casa non riescono più a fingere indifferenza, non dopo le ultime vicissitudini che hanno messo in luce il grande amore che li lega. Così, al tramonto, Ezgi e Ozgur confessando di amarsi e di voler intraprendere una relazione seria, che potrebbe portarli ad uno splendido futuro insieme.

Anticipazioni Mr Wrong: Levent affronta Zeynep

Geloso di Cansu, Levent ha capito che ormai l’unico modo per convincere la donna che ama a rimanere al suo fianco è quello di parlare con la figlia Zeynep. La bambina si è mostrata molto gelosa del padre ma, a dispetto di ogni previsione, accetta di buon grado la nuova relazione del padre. Nel frattempo, le famiglie di Ezgi e Ozgur non si arrendono e fanno di tutte per mettere in chiaro che non approvano questa unione.

Mr Wrong Anticipazioni: una nuova minaccia

Mentre Deniz fatica a resistere alla avances di Ozan, dopo aver scoperto il segreto che li lega fin da bambini, una nuova minaccia si palesa e nulla sarà più come prima. Ozgur non riesce ad ottenere i permessi per il nuovo locale, e dietro a tanta reticenza c’è una sua vecchia conoscenza, pronta a servirsi della gelosia di Serdar per distruggere l’Atasoy.

Scopriamo insieme le Trame delle Anticipazioni di Mr Wrong dal 21 al 25 giugno 2021.

Mr Worng ci aspetta dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale5.