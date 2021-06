Mr Wrong Anticipazioni Puntata 22 giugno 2021: la casa di Ozgur va in fiamme!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Mr Wrong, in onda il 22 giugno 2021 su Canale5. Mentre Nevin è delusa dalle bugie di Ezgi e Ozgur, Sevim e Fitant costringono i pompieri ad intervenire d’urgenza per colpa di una piccola distrazione.

Scopriamo le Anticipazioni per le Trame della puntata di Mr Wrong del 22 giugno 2021, in onda alle 14.45 su Canale5. Nevin ha deciso di parlare privatamente con Ozgur nel suo studio. La donna ignora che il vero dottore è l’affascinante uomo conosciuto durante il matrimonio e non l’Atasoy. La notizia sconvolgere moltissimo la madre di Ezgi, delusa e amareggiata dal fatto che sua figlia le abbia mentito per la prima volta nella vita. Nel frattempo, Sevim e zia Fitant si presentano alla porta di Ozgur, certe di poter convincerlo a frequentare una nuova ragazza, personalmente scelta da loro. Dopo un incontro ad alta tensione a La Gabbia, durante il quale l’Atasoy si è scusato con la famiglia della Inal senza ottenere perdono, i due vicini di casa fuggono alla ricerca di un po’ di serenità dopo tutte quelle emozioni. Sevim e Fitant, invece, si rendono protagoniste di un rito magico che divampa in un incendio!

Nevin delusa da Ezgi nella Puntata di Mr Wrong del 22 giugno 2021

Nevin ha deciso di indagare e si è recata alla clinica dove lei (crede) lavora Ozgur come ginecologo. Qui, la madre della Inal fa una scoperta sconcertante: Ezgi ha mentito, d’accordo con Ozgur, spacciando il suo vicino di casa per il suo fidanzato e per un medico. Nevin chiama in suo aiuto Unal, che cerca di mediare tra le due donne della sua vita, con scarso successo. Nevin pretende che Ezgi faccia i bagagli e torni a Bursa, ma la Inal è irremovibile: nulla la allontanerà dalla casa che confina con quella dell’Atasoy.

Anticipazioni Mr Wrong: Deniz innamorata di Ozan?

Mentre Ozgur prendeva a pugni Soner, Deniz ha scoperto di avere un legame profondo con Ozan ed è rimasta colpita. Un amico in comune, infatti, ha rivelato che lo chef e l’avvocato sono stati per lungo tempo compagni di gioco, e che erano invaghiti l’uno dell’altra. La Koparan sembra, per la prima volta, voler abbassare le difese e concede spazio di manovra al Dincer, che ne approfitta immediatamente!

Mr Wrong Anticipazioni: Sevim e Fitant sono pericolose

Sevim e Fitant pretendono che Ezgi e Ozgur mettano fine alla loro relazione e, per far sì che ciò accada, sono pronte a tutto. A La Gabbia, le due donne incontrano - o per meglio dire - si scontrano con Unal e Nevin, infastidite dal fatto che l’Atasoy non trascorra del tempo con loro per pranzare con i suoceri. In realtà, Ozgur sta approfittando della presenza di Unal e Nevin per chiedere scusa, anche se nessuno dei due sembra essere pronto a perdonarlo. Tornate a casa, le due donne si lanciano in un rito scaramantico che avrà conseguenze disastrose per la casa di Ozgur.

Scopriamo insieme le Trame delle Anticipazioni di Mr Wrong dal 21 al 25 giugno 2021.

Mr Worng ci aspetta dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale5.