Mr Wrong Anticipazioni Puntata 2 luglio 2021: Ezgi rischia la prigione!

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Mr Wrong, in onda il 2 luglio 2021 su Canale5. Tolga ha incastrato Ezgi e ora la Inal rischia la prigione.

Scopriamo le Anticipazioni per le Trame della puntata di Mr Wrong del 2 luglio 2021, in onda alle 21.45 su Canale5. Ezgi ha portato a termine con successo il suo primo incarico per il suo nuovo capo ed è al settimo cielo, dal momento che Ozgur non solo l’ha raggiunta ma ha anche creduto alla sua versione dei fatti a proposito dell’incontro casuale con Serdar. Ora, tuttavia, la situazione si fa disastrosa per la Inal: Tolga l’ha incastrata con la complicità del dottore e di Irem, e minaccia di denunciarla alla polizia se Ozgur non rinuncerà a La Gabbia. In preda al panico, Ezgi chiede aiuto agli amici che fanno di tutto per aiutarla, ma sono battuti per un soffio dagli scagnozzi di Tolga.

Ezgi indiziata numero uno nella Puntata di Mr Wrong del 2 luglio 2021

Ezgi ha preso parte ad un evento nelle vesti di Pr, mentre Sevim e la madre Nevin hanno avuto un confronto poco proficuo. La Inal è felice della sua performance e spera che il suo capo lo sarà altrettanto. Peccato che finalmente la Inal scoprirà che il suo nuovo datore di lavoro altri non è che Tolga, cugino di Ozgur tornato in Turchia per distruggerlo. Tolga spiega che, durante la serata, dal computer della Inal sono state inviate informazioni importanti e compromettenti ad un’azienda rivale e, dunque, lei ora è la principale indiziata. Se non vuole che la sua fidanzata finisca in galera, Ozgur dovrà cedere a Tolga La Gabbia e il nuovo locale che sta ristrutturando.

Anticipazioni Mr Wrong: Ozgur ad un bivio

L’Atasoy è sotto shock: non può credere che Tolga abbia usato Ezgi per distruggerlo, ma ormai i giochi sono fatti. Il cugino pretende la cessione di tutte le sue attività, ma Ozgur non si arrenderà senza lottare. Consapevole che la Inal rischia la prigione per il reato che in realtà non ha mai commesso, l’Atasoy chiede aiuto a Ozan e agli amici di Ezgi per svelare il mistero.

Mr Wrong Anticipazioni: Cansu madre amorevole

Cansu ha scoperto di non essere incinta come credeva, dal momento che le analisi appartenevano ad un'altra collega sua omonima. Nonostante ciò, Levent ha deciso di sposarla e la figlia Zeynep sembra aver finalmente accettato la figura della nuova matrigna. La Akman si dimostra una madre amorevole e porta Zeynep con sé per tutta la vittà, cercando di farla sentire a casa. La bambina, tuttavia, ha ancora qualche perplessità...

Scopriamo le Trame delle Anticipazioni di Mr Wrong dal 28 giungo al 2 luglio 2021.

Mr Worng ci aspetta dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale5.