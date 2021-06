Mr Wrong Anticipazioni Puntata 2 giugno 2021: Ozgur ed Ezgi maestri della Truffa….

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Mr Wrong, in onda il 2 giugno 2021 su Canale5. Dopo essere diventato ufficialmente ‘l’uomo sbagliato’, Ozgur coinvolge Ezgi in una truffa

Scopriamo le Anticipazioni per le Trame della puntata di Mr Wrong del 2 giugno 2021, in onda alle 14.45 su Canale5. Ozgur trascorre la notte con la bella Yesim ma, al risveglio, la donna si trova a dover fronteggiare una vecchia fiamma del ristoratore. Delusa, Yesim macchierà per sempre l’onore dell’Atasoy, che sarà costretto a correre ai ripari. Dal momento che Ezgi sembra essersi infatuata di Serdar, Ozgur convince la sua nuova vicina di casa a stringere un patto. In men che non si dica i due si trovano ad architettare una vera e propria truffa ai danni della madre di Ozgur.

Ozgur diventa ‘l’uomo sbagliato’ nella Puntata di Mr Wrong del 2 giugno 2021

Ozgur ha salvato Ezgi dopo una figuraccia epocale a La Gabbia. La giovane si è ritrovata nel letto dell’Atasoy, scoprendo solo in seguito che lui è il suo nuovo vicino di casa. Mentre la Inal chiede consiglio alle sue migliori amiche, Ozgur invita a casa la bella giornalista Yesim. Dopo l’intervista fatta nel suo locale alla moda, infatti, il ristoratore non ha saputo nascondere l’interesse per Yesim. Interesse che è decisamente ricambiato. Peccato che, al risveglio, una vecchia fiamma dell’Atasoy si presenti alla porta, dichiarando di essere la fidanzata. Con la complicità di Ezgi, la giovane raggiunge casa di Ozgur e Yesim fugge via, furiosa di essersi ritrovata in una simile situazione. La vendetta è un piatto che va servito freddo e la giornalista lo sa bene. Ozgur pagherà per il suo comportamento diventando ufficialmente ‘l’uomo sbagliato’.

Anticipazioni Mr Wrong: Ezgi spaventa Serdar

Dopo l’incidente, Ezgi inizia a fantasticare sull’affascinante e colto Serdar. Il dottore si tiene inizialmente in disparte, per poi invitare la giovane ad un evento mondano in onore dell’ospedale. Con la complicità di Cansu e Deniz, la Inal trova l’abito perfetto per recarsi al party, nonostante le critiche di Ozgur che crede che la giovane non sia ancora pronta ad aprire il suo cuore senza combinare disastri. Effettivamente, le supposizioni dell’Atasoy si riveleranno vere ed Ezgi finirà con lo spaventare il bel Serdar.

Mr Wrong Anticipazioni: Ozgur ed Ezgi stringono un patto

Distrutta, Ezgi si ritrova a parlare con Ozgur nell’immenso roof-top del loro attico. L’Atasoy deride la giovane, proprio mentre Serdar decide di chiamare la Inal per organizzare un altro incontro. Sebbene la ragazza sia senza dubbio singolare, il dottore si sente molto attratto da lei. Così, Ozgur ed Ezgi stringono un patto: lui insegnerà alla Inal come conquistare un uomo, in cambio lei si presenterà alle nozze della sorella dell’Atasoy, fingendosi la sua compagna. La truffa è servita!

Mr Worng ci aspetta dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale5.