Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Mr Wrong, in onda il 17 giugno 2021 su Canale5. Ezgi vuole provare la sua teoria: Ozgur è innamorato di lei!

Vediamo insieme le Anticipazioni per le Trame della puntata di Mr Wrong del 17 giugno 2021, in onda alle 14.45 su Canale5. Dopo essere tornati da Gucek, Ezgi e Ozgur si trovano ad affrontare la gelosia che provano l’una per l’altro. La Inal ha confermato l’appuntamento romantico con Serdar, sperando segretamente che l’Atasoy le confessi i suoi veri sentimenti e le impedisca di finire tra le braccia del dottore. Vista la reticenza di Ozgur, la Inal fa di tutto per provocarlo ottenendo una forte reazione. Nel frattempo, zia Fitnat e Sevim vogliono separare Ozgur da Ezgi, e Cansu e Levant discutono nuovamente arrivando a rompere.

Ezgi provoca Ozgur nella Puntata di Mr Wrong del 17 giugno 2021

Ezgi è certa che Ozgur provi qualcosa per lei ma vedendolo a pranzo con Yesim, tutte le sue speranze crollano come un castello di carte. La Inal si convince ad uscire con Serdar per un appuntamento romantico e comunica la decisione all’ Atasoy chiedendo il permesso di lasciare prima La Gabbia, per preparasi alla serata. Ozgur è geloso ma non vuole darlo a vedere e asseconda la richiesta della sua vicina di casa, mentre Ozan osserva divertito il bizzarro corteggiamento tra i due. La Inal si prepara con cura, ma all’ultimo momento Serdar si vede costretto a disdire e a rimandare l’appuntamento al giorno seguente. Così, Ozgur ed Ezgi passano la serata insieme nella lussuosa terrazza comunicante e la Inal cerca di stuzzicare in ogni modo l’amico per metterlo alla prova.

Anticipazioni Mr Wrong: il malefico piano di Fitnat e Sevim

Dopo l’orribile incontro con Ezgi, che si è rivelata una ragazza dispotica e avida, Sevim teme per il futuro del figlio e vuole separarlo al più presto dalla Inal. La madre di Ozgur chiama in aiuto la pettegola zia Fitnat, che escogita un malefico piano per impedire ai due ragazzi di continuare a frequentarsi. Le due donne, ignorando che Ezgi in realtà è la ragazza dolce e altruista del primo giorno, sono pronte a tutto per salvare l’Atasoy dalle sue grinfie.

Mr Wrong Anticipazioni: Cansu lascia Levent

Tra Cansu e Levent la situazione è decisamente tragica. La Akman è innamorata del dottore ma la sua reticenza a parlare della loro relazione al mondo, e alla figlia Zeynep, continua ad infastidirla. Dopo l’ennesima bugia di Levent, Cansu decide di prendere una posizione forte, nella speranza che la lontananza possa servire all’uomo che ama a capire che deve lottare per il loro futuro insieme.

Scopriamo tutte le Trame delle Anticipazioni di Mr Wrong dal 14 al 18 giugno 2021.

Mr Worng ci aspetta dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale5.