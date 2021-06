Mr Wrong Anticipazioni Puntata 16 giugno 2021: Ozgur incontra Yesim, Ezgi furiosa!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Mr Wrong, in onda il 16 giugno 2021 su Canale5. Ozgur e Yesim pranzano insieme, scatenando al furia di Ezgi.

Scopriamo le Anticipazioni per le Trame della puntata di Mr Wrong del 16 giugno 2021, in onda alle 14.45 su Canale5. Dopo aver fatto di tutto per convincere le rispettive famiglie che la loro unione era profondamente sbagliata, così da dover mettere fine alla finta relazione, Ezgi e Ozgur tornano in città. Gizem non prende bene il ritorno della Inal e continua a sperare di poterla allontanare dall’Atasoy, servendosi di Soner. Nel frattempo, Yesim si presenta al locale per parlare con Ozgur e scusarsi per l’articolo che ha rischiato di compromettere la sua carriera. Ezgi è gelosa della giornalista e osserva da lontano la coppia, cercando di carpire i loro discorsi. Guai anche per Deniz, costretta a lottare per farsi notare dal suo capo a causa delle scorrettezze dalla rivale Irem.

Gizem giura vendetta nella Puntata di Mr Wrong del 16 giugno 2021

Durante la permanenza a Gucek, Ezgi e Ozgur hanno alleato le forze per costringere le rispettive famiglie a ritenere inopportuna la loro unione. Il piano è andato meglio del previsto e i due vicini di casa fanno ritorno a Istanbul, presentandosi insieme a La Gabbia. Qui, Gizem, pronta a mettere in pericolo la Inal, si infuria ma è costretta a mantenere un basso profilo fino a che il suo piano di vendetta non sarà compiuto. Gizem ha intenzione di usare Soner e il suo sentimento sopito per mettere fuori gioco Ezgi!

Anticipazioni Mr Wrong: Ozgur a pranzo con Yesim

Mentre si trova nel locale con Deniz e Cansu, Ezgi inizia a collaborare con Gizem alla realizzazione della prossima serata a tema. La Inal è piena di energie e, anche se non vuole ammetterlo, la sua spensieratezza è data anche dalla vicinanza con Ozgur. Proprio mentre è intenta a pianificare la serata, la Inal si accorge che nel locale ha fatto il suo ingresso Yesim. La giornalista, dopo aver rivisto l’Atasoy al matrimonio della sorella Ebru, è decisa a riconquistarlo ma per farlo deve chiedere scusa per l’articolo che ha rischiato di mettere in cattiva luce l’uomo. Il pranzo tra i due trascorre placido, mentre Ezgi è divorata dalla gelosia più profonda.

Mr Wrong Anticipazioni: Deniz contro Irem

Deniz ha deciso di lavorare per Ozan e Ozgur solamente per non permettere alla rivale Irem di ottenere l’ennesimo contratto. La Koparan è decisa a farsi valere e vorrebbe ottenere l’appoggio del suo capo il quale, tuttavia, ha occhio solo per Irem. In ufficio si scatena l’ennesimo scontro tra le due.

Scopriamo tutte le Trame delle Anticipazioni di Mr Wrong dal 14 al 18 giugno 2021.

Mr Worng ci aspetta dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale5.