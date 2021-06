Mr Wrong Anticipazioni Puntata 15 giugno 2021: Gizem è spietata, Ezgi in pericolo!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Mr Wrong, in onda il 15 giugno 2021 su Canale5. Gizem contatta Soner e lo convince e tornare da Ezgi per eliminare la sua rivale.

Scopriamo le Anticipazioni per le Trame della puntata di Mr Wrong del 15 giugno 2021, in onda alle 14.45 su Canale5. Gizem ha sempre servito fedelmente Ozgur e si sarebbe aspettata maggiore riconoscenza dal proprietario de La Gabbia. La bella caposala è spietata e non permetterà ad Ezgi di rubarle il ruolo di PR che ha sempre sognato di ricoprire. Per assicurarsi che la Inal sia fuori dai giochi, Gizem contatta Soner che scopriremo essere un suo caro amico. La donna vuole convincere Soner a tornare da Ezgi, così che lei si allontani per sempre dall’orbita di Ozgur.

Gizem è pericolosa nella Puntata di Mr Wrong del 15 giugno 2021

Gizem si è mostrata sempre estremamente disponibile con Ozgur e Ozan, pronta ad aiutare durante i massacranti turni a La Gabbia, affinché il locale ospitasse la clientela migliore possibile e acquistasse lustro agli occhi degli investitori. La spigliata caposala nutre una passione segreta per l’Atasoy, nonostante sia consapevole di non essere corrisposta dal suo datore di lavoro, e non sopporta Emre sempre pronto a giudicare il suo operato. L’arrivo di Ezgi fa crollare tutti i sogni di Gizem, che ha sempre sognato di poter ricoprire il ruolo di PR nel locale, ma lei ha un asso nella manica e si rivelerà essere più pericolosa del previsto.

Anticipazioni Mr Wrong: Gizem in combutta con Soner

Dopo aver lasciato Ezgi, Soner ha fatto la proposta di matrimonio alla sua nuova fidanzata ed è stato molto felice di scoprire che sarebbe diventato padre tra pochi mesi. Purtroppo, la compagna ha perso il bambino e Soner si trova completamente smarrito. L’egoista ex della Inal vorrebbe tornare sui suoi passi, consapevole che Ezgi è una donna perfetta con la quale condividere la vita. Ed è proprio qui che entra in gioco Gizem, grande amica di Soner, che lo spinge a ripresentarsi alla corte della Inal.

Mr Wrong Anticipazioni: Emre terrorizzato da Gizem

Emre osserva da diverse settimane il repentino cambiamento di Gizem, certo che la caposala stia tramando qualcosa nell’ombra. L’affabile barman, infatti, conosce la collega e sa che farebbe di tutto per ottenere quello che ha sempre desiderato. Quando Gizem invita Soner nel locale e parla della possibilità di aiutarlo a riconquistare Ezgi, Emre si allarma ma il terrore che nutre nei confronti della donna gli impone l’assoluto silenzio. Almeno per il momento…

