Mr Wrong Anticipazioni Puntata 14 giugno 2021: Ezgi e Ozgur rapiti da pericolosi criminali!

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Mr Wrong, in onda il 14 giugno 2021 su Canale5. Ezgi e Ozgur vengono rapiti da pericolosi narcotrafficanti, mentre parenti e amici allertano le autorità.

Scopriamo le Anticipazioni per le Trame della puntata di Mr Wrong del 14 giugno 2021, in onda alle 14.45 su Canale5. Ezgi e Ozgur sono finiti su un’isola deserta, che scopriranno essere il covo di spietati narcotraficcanti. La Inal è furiosa ma decide di collaborare, cercando un modo per liberarsi dalle corde e chiedere aiuto alla polizia. Nel frattempo, Sevim è in ansia per la scomparsa della coppia e decide di allertare anche Nevin e Unal, che si precipitano a Gucek per cercare la figlia. Anche Cansu e Deniz, non avendo notizie da parte di Ezgi da fin troppe ore, chiedono Ozan di accompagnarle a casa dell’Atasoy per indagare. Mentre tutti si riuniscono in preda all’angoscia per la sparizione di Ezgi e Ozgur, la polizia setaccia la costa in cerca di indizi…

Ezgi e Ozgur in pasto ai criminali nella Puntata di Mr Wrong del 14 giugno 2021

Dispersi in mare aperto, Ozgur ed Ezgi giungono su un’isola e decidono di riposare sperando poter contattare la guardia costiera l’indomani. I due, tuttavia, si imbattono in un gruppo di narcotrafficanti che utilizzano la spiaggia segreta come covo per la loro merce illegali. Rapiti e legati, Ezgi e Ozgur temono di non poter più salvarsi da una situazione tanto complicata, quando in loro aiuto arriva una capretta selvatica…

Anticipazioni Mr Wrong: Sevim incontra Nevin

Allarmata dall’improvvisa sparizione del figlio e della nuora, Sevim decide di mettersi in contatto con Nevin e Unal, spiegando loro cosa sta succedendo a Gucek. La madre della Inal è preoccupatissima e decide di mettersi immediatamente in viaggio, per raggiungere casa Atasoy e scoprire qualcosa in più sull’assenza della figlia. Nel frattempo, anche Cansu e Deniz si mostrano preoccupate per la Inal, che non è mai sparita per così tante ore consecutive. Le due, insieme a Levant, chiedono a Ozan di accompagnarle a casa di Ozgur per scoprire cosa è successo alla preziosa amica. Così, tutti si ritrovano uniti nella ricerca di Ozgur ed Ezgi ma nessun sa che i due hanno mentito spudoratamente alle rispettive famiglie.

Mr Wrong Anticipazioni: Ozgur ed Ezgi si salvano!

Disperati e infreddoliti, Ozgur ed Ezgi uniscono le forze per trovare una soluzione e fermare i criminali. I due non sanno che la polizia costiera li sta cercando da ore, ma sperano che Sevim abbia informato le autorità della loro scomparsa. Grazie al buffo quanto fondamentale intervento di una capretta selvatica, Ozgur ed Ezgi mettono fuori combattimento l’intera banda dei malavitosi e si salvano. Peccato che ora, a casa Atasoy, ci siano tutte le famiglie riunite e nessuna dovrebbe sapere nulla del loro piano.

Mr Worng ci aspetta dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale5.