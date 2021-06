Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Mr Wrong, in onda il 10 giugno 2021 su Canale5. Ozgur costretto ad ingannare i genitori di Ezgi, spacciandosi per Serdar.

Vediamo insieme le Anticipazioni per le Trame della puntata di Mr Wrong del 10 giugno 2021, in onda alle 14.45 su Canale5. Ezgi ha deciso di rinunciare all’appuntamento con Serdar, per aiutare Ozgur nella sua messinscena e spacciarsi come sua fidanzata durante il weekend di festeggiamenti per il matrimonio della sorella minore dell’Atasoy. Prima di fare le presentazioni ufficiali, Ozgur trascina Ezgi in un rinomato ristorante di Bursa, ignaro che sono i genitori della Inal a gestirlo. Dal momento che Ezgi ha raccontato alla madre Nevin e al patrigno Unal di star frequentando il dottor Serdar, all’Atasoy non rimane che mentire spudoratamente ai genitori della sua finta fidanzata.

Ozgur in trappola nella Puntata di Mr Wrong del 10 giugno 2021

Ozgur ha vinto, Ezgi è tornata da lui e ha deciso di aiutarlo con il suo piano per raggirare la petulante madre Sevim. La Inal si fingerà la fidanzata dell’affascinante Atasoy per un intero weekend, rimandando l’appuntamento con Serdar. I due vicini di casa si dirigono verso la lussuosa casa di Sevim, dove si terranno le nozze di Ebru. Prima, tuttavia, Ozgur vuole ringraziare Ezgi per l’aiuto offrendole un lauto pranzo in uno dei ristoranti più rinomati di Bursa. Peccato che l’Atasoy non sappia di essere appena finito in trappola…

Anticipazioni Mr Wrong: Ozgur inganna tutti

Ezgi riconosce immediatamente il ristorante ma ormai è troppo tardi. La madre Nevin e il patrigno Unal accorrono a salutarla ed Ozgur scopre così che il locale è gestito dai genitori della Inal. La ragazza chiede a Ozgur di fingersi Serdar, dal momento che ha raccontato alla madre della sua frequentazione con il dottore e non saprebbe in che modo spiegare il suo viaggio con l’Atasoy. Preso alla sprovvista, Ozgur improvvisa magnificamente, evitando che la sua fama di ‘uomo sbagliato’ mandi a monte il piano.

Mr Wrong Anticipazioni: Ezgi e Ozgur bugiardi perfetti

Il pranzo con i genitori della Inal si conclude in modo perfetto e i due sembrano molto felici di aver conosciuti quello che credono il dottor Serdar. Dopo tante delusioni, infatti, la loro preziosa figlia si merita un amore vero con un uomo che la rispetti. Dopo aver salutato Nevin e Unal, i due truffatori partono alla volta della casa dell’Atasoy, pronti a raccontare altre bugie per tutto il weekend.

