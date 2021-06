Mr Wrong Anticipazioni Puntata 1 luglio 2021: Sevim incontra Nevin, ma la pace è impossibile!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Mr Wrong, in onda il 1° luglio 2021 su Canale5. Sevim costretta a scusarsi con Nevin, mentre Tolga svela la sua trappola.

Scopriamo le Anticipazioni per le Trame della puntata di Mr Wrong del primo luglio 2021, in onda alle 21.45 su Canale5. Sevim e Fitant hanno lasciato la città, dando precise istruzioni a Haydar: il portiere dovrà tenere sotto controllo la situazione tra Ozgur ed Ezgi, informandole di ogni cambiamento. Quando Haydar racconta loro che i due sono tornati a fare coppia fissa, Sevim e Fitant partono alla volta di Bursa dove si vedono costrette a chiedere perdono a Nevin, che ha ormai accettato la storia d’amore tra i loro figli. Nel frattempo, Ezgi presenzia al suo primo incarico lavorativo, ignara che Tolga sia nascosto nell’ombra e la osservi molto da vicino per sfruttarla nella sua guerra contro Ozgur. All’evento si presenta anche Serdar, complice segreto del perfido cugino dell’Atasoy.

Sevim si umilia nella Puntata di Mr Wrong del 1° luglio 2021

Sevim e Fitant apprendono da Haydar che Ezgi è tornata in città, e ora fa coppa fissa con Ozgur. Le due donne contattano immediatamente Nevin in cerca di spiegazioni e la donna conferma il ritorno di fiamma tra i loro figli, affermando di appoggiare il volere di Ezgi. Le tre donne si incontrano a Bursa, nel locale di Nevin e Unal, dove Sevim si vedrà costretta ad umiliarsi e chiederà scusa alla madre della ragazza che le ha strappato via il prezioso figlio. Sevim, tuttavia, non ha intenzione di arrendersi e studia un piano per separare i due innamorati, facendo credere alla consuocera di essere dalla sua parte.

Anticipazioni Mr Wrong: Serdar complice di Tolga

Tolga è tornato in città con l’intenzione di distruggere il cugino Ozgur, a causa di un vecchio contenzioso familiare. Per riuscire a mettere con le spalle al muro l’Atasoy, Tolga si serve di Serdar e pianifica di incastrare Ezgi, ignara che il suo datore di lavoro sia proprio il nemico dell’uomo che ama. La Inal parte per un’evento fuori città, che rappresenta il suo primo incarico nella nuova azienda, e il suo lavoro viene apprezzato da tutti. Mentre è intenta ad allestire la location, Ezgi incontra Serdar che finge di essere stato invitato e fa di tutto per sedurla. Ozgur, tuttavia, non si lascia ingannare e frena la sua gelosia, credendo alla versione dei fatti raccontata dalla Inal e passando la notte con lei.

Mr Wrong Anticipazioni: Serdar passa la notte con Irem

Furioso per l’intervento di Ozgur che, ancora una volta, lo ha diviso da Ezgi, Serdar si rifugia nelle braccia di Irem. I due, infatti, sono stati amanti non molto tempo prima e ora entrambi lavorano per Tolga. Nonostante il fallimento personale riportato dal dottore, il piano messo a punto dal cugino dell’Atasoy si rivela perfetto e ora Ezgi è nei guai!

Scopriamo le Trame delle Anticipazioni di Mr Wrong dal 28 giungo al 2 luglio 2021.

Mr Worng ci aspetta dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale5.