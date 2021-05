Mr Wrong Anticipazioni Puntata 1 giugno 2021: Ezgi investita da un affascinante dottore!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Mr Wrong, in onda il primo giugno 2021 su Canale5. Ezgi viene investita da un’auto, guidata dall’affascinante dottore Serdar. Nel frattempo, Ozgur concede un’intervista alla giornalista Yesim.

Scopriamo le Anticipazioni per le Trame della puntata di Mr Wrong del primo giugno 2021, in onda alle 14.45 su Canale5. Ezgi è ancora scossa dal tradimento di Soner e, dopo l’incontro-scontro con Ozgur Atasoy, arriva finalmente nel suo ufficio dove ad attenderla c’è il capo, decisamente spazientito. La Inal si ritrova ad essere licenziata in tronco e vaga per le vie della città, cercando di capire cosa ha sbagliato nella sua relazione. Distratta dalla chiamata di Soner, la Inal viene investita da un’automobile guidata dall’affascinante dottore Serdar Ozturk. Mentre la cugina Cansu esorta la giovane a conquistare il dottore, Ezgi si reca a La Gabbia e si trova davanti una scena inaspettata, che le farà scoprire la verità su Ozgur Atasoy.

Ezgi viene investita nella Puntata di Mr Wrong del 1° maggio 2021

Ezgi è arrivata a lavoro in ritardo, dopo l’incontro disturbante con Ozgur Atasoy in taxi, dopo aver distrutto la vettura aziendale. La Inal ha superato ogni limite e il suo capo la licenzia in tronco. Ezgi vaga per le vie della città, pensando alla sua storia d’amore con Soner e al tradimento, proprio quando quest’ultimo la chiama. La Inal si sarebbe aspettata delle scuse, invece Soner vuole semplicemente che lei porti via le sue cose di casa così che lui possa convivere con la nuova compagna. Ferita e amareggiata dalle parole di Soner, Ezgi attraversa la strada senza fare troppa attenzione e viene investita da un’automobile.

Anticipazioni Mr Wrong: un nuovo pretendente per Ezgi?

Ezgi si risveglia in ospedale e scopre che ad investirla è stato l’affascinante dottore Serdar Ozturk, che si è preso cura di lei finché non ha ripreso i sensi. Mente Cansu e Deniz fanno notare alla Inal il fascino del dottore, Ozgur si trova nel suo locale La Gabbia per un’intervista con la bellissima giornalista Yesim, curiosa di scoprire il segreto del successo dell’uomo. Tra i due c’è molta complicità e l’Atasoy, che non si fa scappare neppure una preda, sta già pensando a come trascinare Yesim a casa sua. Proprio in quel momento, Ezgi fa il suo ingresso nel locale...

Mr Wrong Anticipazioni: Ezgi finisce nel letto di Ozgur

Ezgi si trova a La Gabbia in attesa dell’arrivo delle sue amiche. Purtroppo, sia Cansu che Deniz hanno degli imprevisti e non possono raggiungere l’amica. La Inal inizia a bere un cocktail dopo l’altro, e si accorge troppo tardi che nel locale è presente anche Soner con la sua nuova fiamma. Quando l’ex fidanzato chiede la mano della rivale, Ezgi perde il controllo e finisce con il bere troppo alcol. Ozgur, che ha riconosciuto solamente in un secondo momento la Inal, la porta a casa sua prima che possa commettere qualche follia. Così, Ezgi si ritrova nel letto dell’Atasoy che poi scoprirà essere il suo nuovo vicino di casa.

Mr Worng ci aspetta dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale5.