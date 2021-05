Mr Wrong Anticipazioni prima Puntata 31 maggio 2021: il disastroso incontro tra Ezgi e Ozgur

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della prima Puntata di Mr Wrong, in onda il 31 maggio 2021 su Canale5. Tradita e umiliata dal fidanzato Soner, Ezgi si trasferisce dalla cugina Cansu ma ignora che il suo vicino di casa è il sensuale Ozgur Atasoy.

Scopriamo le Anticipazioni per le Trame della puntata di Mr Wrong del 31 maggio 2021, in onda alle 14.45 su Canale5. Ezgi Inal scopre di essere stata tradita dal fidanzato Soner nel peggiore dei modi e si vede costretta ad abbandonare la casa che condivideva con lui. Ezgi ripercorre le sue brutte storie d’amore con la cugina Cansu Akman e la migliore amica Deniz Koparan, cercando di capire cosa sbaglia con gli uomini. Come se non bastasse, il datore di lavoro della Inal è furioso per il suo ennesimo ritardo e per i danni che la giovane ha procurato alla macchina aziendale e la licenzia in tronco. Quando scoppia un temporale in piena regola, Ezgi prende un taxi inconsapevole che nello stesso momento anche Ozgur Atasoy ha deciso di salire a bordo della vettura. Lui, affascinante proprietario de La Gabbia, ha appena trascorso la notte con una donna e vuole fuggire prima che quest’ultima possa avere pretese sul loro rapporto. Così, Ezgi fa la conoscenza di colui che si rivelerà essere Mr Wrong!

Ezgi Inal tradita e umiliata nella Puntata di Mr Wrong del 31 maggio 2021

Ezgi Inal è una ragazza molto romantica e ha intenzione di sorprendere il suo fidanzato Soner con una festa nel loro nido d’amore. La Inal fa credere a Soner di essere partita per un viaggio di lavoro e trascorre la giornata ad addobbare la casa alla perfezione, peccato che la vera sorpresa arriverà proprio da Soner. L’uomo, infatti, ha un’amante e la invita a trascorrere la notte con lui approfittando dell’assenza di Ezgi. Così, davanti a tutti gli amici invitati al party, la Inal scopre di essere stata tradita. La giovane ha il cuore in mille pezzi e si rifugia dalla cugina Cansu Akman che, insieme alla migliore amica Deniz Koparan, le chiedono di riflettere meglio sulle sue storie passate per non commettere sempre lo stesso errore. Innamorata dell’amore, infatti, Ezgi tende ad assecondare fin troppo i suoi partner al punto che loro la sfruttano senza farsi troppe remore.

Anticipazioni Mr Wrong: Ezgi cambia casa!

Ezgi non può rimanere un secondo di più nella casa che condivide con Soner e chiede ospitalità alla cugina Cansu. Lei, infatti, è spesso fuori casa per trascorrere del tempo con il fidanzato Levent Yazman e dunque la lussuosa abitazione è tutta per la Inal. Ancora provata dalle forte emozioni della sera precedente, la giovane si reca a lavoro in netto ritardo e con l’appariscente vettura aziendale. Peccato che, pensando e ripensando al tradimento di Soner, la Inal perda molto facilmente l’attenzione finendo con il tamponare e provocare seri danni alla carrozzeria. Poco dopo scoppia un temporale ed Ezgi è costretta a chiamare un taxi nella speranza di arrivare in ufficio, prima che il suo capo perda definitivamente la pazienza. Mentre sale sulla vettura, la Inal non si accorge che anche Ozgur Atasoy ha deciso di sfruttare il passaggio del taxi.

Mr Wrong Anticipazioni: il primo incontro (disastroso) tra Ozgur e Ezgi

Ozgur Atasoy è un uomo affascinante, ricco e non ha alcuna intenzione di sprecare il suo tempo, impegnandosi in una relazione stabile. Ozgur è tampinato dalla madre Sevim, che vorrebbe vederlo al fianco di una brava donna prima che si celebrino le nozze della sorella minore Ebru. In famiglia, infatti, non si fa che parlare dello spirito da latin lover di Ozgur e Sevim è piuttosto stanca di dover giustificare la vita scapestrata del figlio. L’Atasoy ha appena trascorso una notte di bagordi, tra alcol e un incontro intenso con una bellissima donna conosciuta nel suo locale ‘La Gabbia’. Al risveglio, lei avanza pretese degne di una vera fidanzata e ad Ozgur non resta che filarsela a gambe levate. Peccato che la sua macchina sia parcheggiata chissà dove e che l’unico modo di allontanarsi dalla sua abitazione sia salire su un taxi. Nella cabina della vettura, Ozgur fa la conoscenza di Ezgi e tra loro è odio a prima vista!

Scopriamo tutte le Trame delle Anticipazioni di Mr Wrong dal 31 maggio al 4 giugno 2021.

Mr Worng ci aspetta dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale5.