Mr Wrong Anticipazioni: Ozgur chiede ad Ezgi di sposarlo!

Le anticipazioni di Mr Wrong ci rivelano che, ben presto, l'Atasoy s'inginocchierà al cospetto dell'Inal... con in mano un anello di fidanzamento!

Nelle anticipazioni di Mr Wrong scopriamo che Ozgur è pronto a fare il grande passo: l'ex latin lover, dopo essersi dichiarato cambiato grazie ad Ezgi, chiede a quest'ultima di diventare sua moglie!

Mr Wrong Anticipazioni: Tolga incastra Ezgi e ricatta Ozgur!

Tolga Gurdag è ossessionato dal cugino, Ozgur, e dalla famiglia Atasoy, perché, quando lui era soltanto un bambino, vide il padre, Fitant, in gravi difficoltà economiche, cedere la maggior parte delle proprie azioni al padre del cugino per ringraziarlo di avergli pagato i debiti di gioco. Così, gli Atasoy si sono arricchiti, mentre i Gurdag no. Nel corso degli anni, il giovane ha covato rancore, non capendo che Sevim non fece altro che sottrarre il padre dalle grinfie degli strozzini. Dopo aver trascorso diverso tempo in America, Tolga, il quale ha sete di vendetta, è tornato in Turchia, appositamente per annientare Ozgur. In che modo? Dopo aver capito che tallone d'Achille del consanguineo è Ezgi, con l'aiuto di Serdar ed Irem, escogita un piano diabolico: fa spedire dal computer della ragazza dei dati sensibili sulla sua azienda. Dunque, adesso può denunciarla alle autorità competenti. Ovviamente, la Inal rischia di finire dietro le sbarre!

Ezgi finisce in carcere, nelle Anticipazioni di Mr Wrong

Il trio, composto dalla protagonista, da Cansu e da Deniz, intuisce che dietro a tutto ciò ci siano pure Irem e Serdar. Tuttavia, neanche per questi ultimi le cose si mettono bene: la prima viene scoperta e mandata via dall'ufficio, e, per vendicarsi del secondo, ritenendolo il responsabile del licenziamento, rivela alcuni suoi illeciti a Levent, il quale consiglia al medico di lasciare spontaneamente il posto di lavoro, altrimenti lui stesso sarà costretto a denunciarlo all'amministrazione dell'ospedale. Nel frattempo, Emre capisce che Gizem, da sempre gelosa del rapporto speciale che l'Atasoy ha instaurato con Ezgi, è in combutta con Tolga. Ozgur, invece, decide che è giunto il momento di accontentare il perfido cugino, perché preferisce perdere il locale piuttosto che la persona che ama. Allora, il proprietario de La Gabbia comunica al Gurdag che è pronto a cedergli il ristorante, a patto che lui lasci in pace l'Inal una volta per tutte. Cansu, intanto, comincia a trascorre del tempo insieme a Zeynep, la figlioletta di Levent, anche perché, a breve, loro due convoleranno finalmente a nozze! La madre e la zia dell'Atasoy, d'altro canto, dopo aver saputo quanto stava per accadere ad Ezgi per colpa di Tolga, scelgono di fare dietrofront: vogliono che il figlio/nipote viva serenamente questa storia d'amore.

Mr Wrong Anticipazioni: Ozgur chiede ad Ezgi di sposarlo!

Tutti insieme, allora, si ritrovano alla festa d'inaugurazione del nuovo locale di Ozgur... ma, all'improvviso, irrompono le forze dell'ordine, interrompendo il lento che le coppie di innamorati stavano ballando. La Inal viene portata via, in manette. Ormai è chiaro: il Gurdag non ha mantenuto la promessa! Il protagonista, però, non ha alcuna intenzione di abbandonare l'amata ad un destino tanto crudele, e si fa arrestare a sua volta per stare con lei. In più, Serdar, spregevole ed inarrestabile, con il supporto della sorella, Yesim, costringe l'Atasoy a chiudere anche il nuovo ristorante: prima danneggia l'impianto di climatizzazione, poi taglia i fili della corrente, ed infine libera nella sala piena di clienti degli scarafaggi. Nonostante le varie peripezie, una volta rincasati, Ozgur ha un unico pensiero: fare la proposta di matrimonio alla ragazza che lo ha reso un altro... la ragazza che lo ha reso migliore!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Mr Wrong - Lezioni d'amore dal 28 giungo al 2 luglio 2021.

Mr Wrong - Lezioni d'amore va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45.