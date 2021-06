Mr Wrong Anticipazioni dal 28 giugno al 2 luglio 2021: Ozgur accusa Ezgi di tradirlo con Serdar!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Mr Wrong - Lezioni d'amore in onda dal 28 giugno al 2 luglio 2021. Ecco le Anticipazioni delle puntate per la settimana.

Vediamo le Anticipazioni della soap turca, Mr Wrong - Lezioni d'amore, per le Puntate in onda dal 28 giugno al 2 luglio 2021 su Canale 5. Vediamo dunque insieme cosa succederà, il Riassunto e le Trame delle Puntate di Mr Wrong - Lezioni d'amore, in onda dalle 14.45 alle 15.30.

Anticipazioni di Mr Wrong per la settimana dal 28 giugno al 2 luglio 2021

Puntata in onda Lunedì 28 giugno 2021

Ozgur, alla ricerca di chi gli abbia bloccato la licenza per il nuovo locale, arriva al La Lou e, per un malinteso, si convince che tra Serdar e Ezgi ci sia del tenero.

Puntata Serale in onda lunedì 28 giugno 2021 alle 21.30

Quando Ozgur vede Ezgi e Sedar insieme durante la festa a sorpresa in suo onore, pensa che lei faccia il doppio gioco e la licenzia. Delusa, Ezgi litiga con le amiche. Quando Ozgur scopre che il presunto doppio gioco di Ezgi era solo un equivoco, si precipita a Bursa per chiederle scusa, ma lei lo respinge. Tolga cerca di ostacolare Ozgur in ogni modo, coinvolgendo anche Serdar nei suoi piani di vendetta. Tolga infatti assume Ezgi per lavorare insieme con Serdar.

Puntata in onda Martedì 29 giugno 2021

Al compleanno di Ezgi, Ozan chiede finalmente un appuntamento a Deniz, e Levent chiede a Cansu di sposarlo. La mattina dopo, però, tutto cambia.

Puntata in onda Mercoledì 30 giugno 2021

Levent viene a sapere che Cansu è incinta e, dopo aver comunicato le sue intenzioni alla figlia, le richiede, stavolta davvero, di sposarlo.

Puntata in onda Giovedì 1° luglio 2021

Sevim viene a sapere da Haydar che Ezgi è tornata a Istanbul da Ozgur e decide di incontrare Nevin, a cui la figlia ha comunicato di voler vivere la sua storia d'amore.

Puntata in onda Venerdì 2 luglio 2021

Tolga si presenta al nuovo locale di Ozgur con una denuncia, nella quale accusa Ezgi di aver diffuso dati sensibili della sua azienda ai competitor.

Mr Wrong - Lezioni d'amore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 14.45.