Mr Wrong Anticipazioni dal 21 al 25 giugno 2021: Ezgi e Ozgur confessano i loro sentimenti ma Serdar...

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Mr Wrong - Lezioni d'amore in onda dal 21 al 25 giugno 2021. Ecco le Anticipazioni delle puntate per la settimana.

Vediamo le Anticipazioni della soap turca, Mr Wrong - Lezioni d'amore, per le Puntate in onda dal 21 al 25 giugno 2021 su Canale 5. Vediamo dunque insieme cosa succederà, il Riassunto e le Trame delle Puntate di Mr Wrong - Lezioni d'amore, in onda dalle 14.45 alle 15.30.

Anticipazioni di Mr Wrong per la settimana dal 21 al 25 giugno 2021

Puntata in onda Lunedì 21 giugno 2021

Ezgi sorprende Ozgur e Yesim in atteggiamenti intimi, va su tutte furie e rompe il patto con lui. Poi, però, scopre che si tratta solo di un malinteso.

Puntata Serale in onda lunedì 21 giugno 2021 alle 21.30

Irem e Yesim pranzano insieme a La Gabbia, entrambe con un obiettivo preciso: la prima per verificare se tra Ozgur ed Ezgi ci sia del tenero, la seconda per fare colpo sullo chef Ozan. Ezgi invita anche Serdar alla serata latino-americana organizzata a La Gabbia, ma solo per indispettire Ozgur. Dal canto suo, Ozgur inizia a provare dei sentimenti per Ezgi. La madre di Ozgur e quella di Ezgi si presentano a casa dei rispettivi figli nello stesso momento e senza preavviso, costringendo i due a riorganizzare le proprie giornate.

Puntata in onda Martedì 22 giugno 2021

Fitant e Sevim, a casa di Ozgur, improvvisano un rito scaramantico contro la cattiva influenza di Ezgi mettendo sul fuoco delle spezie, ma combinano un guaio.

Puntata in onda Mercoledì 23 giugno 2021

Ozgur e Ezgi, ignari del trambusto a casa di Ozgur, confessano la loro attrazione reciproca sullo sfondo del romantico panorama della città.

Puntata in onda Giovedì 24 giugno 2021

Il compleanno di Ezgi si avvicina, e mentre Ozgur le prepara una serata speciale, Serdar le organizza una festa a sorpresa in un ristorante esclusivo.

Puntata in onda Venerdì 25 giugno 2021

Levent rivela finalmente a sua figlia di avere una relazione con Cansu, ma la bambina lo sorprende dicendogli che già lo sapeva. Ma pur avendo ottenuto il benestare della sua bambina, il dottore dovrà ora cercare di farsi perdonare da Cansu stessa.

Mr Wrong - Lezioni d'amore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 14.45.