Mr Wrong: Anil Celik debutta come cantante insieme ad un attore di Daydreamer

Due protagonisti delle amate serie TV turche hanno pubblicato il loro primo album musicale, come duo canoro!

I due attori turchi debuttano come cantanti... insieme!

Mr Wrong e Daydreamer: Anil Celik e Cihan Ercan debuttano insieme nel mondo della musica

Anil Celik e Cihan Ercan, rispettivamente CeyCey e Muzaffer in Daydreamer - Le ali del sogno, si stanno affermando come cantanti... insieme! I due attori della fortunata soap opera turca, infatti, oltre che colleghi sono anche amici, ed appassionati di musica; così, Anil e Cihan hanno deciso di collaborare per realizzare un progetto musicale, ossia un album, che s'intitola Eravamo nella foresta. Anche sui loro profili social, che vantano rispettivamente 621mila e 132mila follower, spesso essi postano degli scatti in cui è evidente quanto siano affiatati; addirittura, l'Ercan definisce il Celik il suo "confidente". Ciò, ovviamente, non potrà che garantire loro un certo successo come duo canoro!

Anil Celik: Vita privata, età e curiosità su Emre Eren

Anil Celik è il nome dell'attore che veste i panni del barista del locale di Ozgur ed Ozan, La Gabbia, in Mr Wrong - Lezioni d'amore. L'interprete di Emre Eren è nato ad Ankara, in Turchia, sotto il segno del Capricorno, il primo gennaio 1988; quest'anno, dunque, ha compiuto 33 anni. La sua carriera da attore inizia quando ha 23 anni, nel 2006, ottenendo una parte nella serie TV Selena. Anil appare per la prima volta sul grande schermo nel 2016, con Seytan Tuyu, ed una seconda volta nel 2019, in Olu Yatirim. Fra le altre soap in cui ha recitato, tra il 2018 ed il 2019, è CeyCey in Daydreamer - Le ali del sogno, mentre nel 2020 è appunto Emre in Mr Wrong - Lezioni d'amore.

Nella prima di queste due ultime suddette serie televisive, il Celik è uno stagista che lavora presso l'agenzia pubblicitaria di Can (interpretato da Can Yaman), e che, sin da subito, entra in sintonia con la protagonista femminile, Sanem (interpretata da Demet Ozdemir). Nella seconda, invece, è il barman de La Gabbia, il locale di Ozgur (sempre interpretato da Can Yaman) e di Ozan (interpretato da Serkay Tutuncu). In entrambi i casi, l'attore è stato in grado di conquistare il pubblico italiano con le sue camice sgargianti e la sua simpatia dirompente.

