Mother's Day: la commedia con Julia Roberts e Jennifer Aniston stasera su Rai Movie

Diretto da Garry Marshall, il film è interpretato anche da Britt Robertson, Kate Hudson, Jason Sudeikis

Una delle ragioni per cui ci sentiamo di ringraziare Garry Marshall, che ci ha lasciato nel 2016 e che ideò Happy Days e Mork & Mindy, è Pretty Woman, una delle commedie sentimentali migliori di sempre che ha fatto conoscere al mondo intero Julia Roberts. E proprio Julia Robers, insieme a Jennifer Aniston, Britt Robertson, Jason Sudeikis e Kate Hudson, è fra gli interpreti di Mother's Day, che poi è l'ultimo film del regista. Va in onda questa sera su Rai Movie alle 21:10.

Il trailer di Mother's Day

Mother's Day incrocia le vicende di una serie di personaggi nella settimana che precede la festa della mamma: Sandy (madre divorziata di due figli maschi), Bradley (padre vedovo di due figlie femmine), Jesse e sua sorella Gabi (che tengono nascosta la propria vita sentimentale ai genitori bigotti), e la celebre scrittrice Miranda, che ritrova sua figlia.

Anche se è il volto più conosciuto del cast, Julia Roberts non domina ogni singola inquadratura. La sua permanenza sul set è stata di soli 4 giorni, ma le sono bastati per guadagnare 3 milioni di dollari. Mother's Day è la quarta collaborazione fra l'attrice e il regista, che l'ha diretta, come già detto, in Pretty Woman, in Se scappi ti sposo e in Appuntamento con l'amore. La Roberts si è lasciata affiancare, sul set, dai suoi tre figli, Hazel, Phinneas ed Henry Moder e ha "riciclato" una parrucca che indossava (in un film ambientato nello spazio) in Notting Hill. Altra presenza ricorrente è Héctor Helizondo, che ha recitato praticamente in ogni film del regista.

Mother's Day è il terzo film di Marshall che ha come sfondo una festa. Gli altri due erano Appuntamento con l'amore (che parlava di S. Valentino) e Capodanno a New York (che incrociava i destini di diversi personaggi il 31 dicembre). Rispetto a Mother's Day entrambi avevano più personaggi e non privilegiavano, come succede qui, il punto di vista femminile. Perché si parla di donne e soprattutto di madri in Mother's Day, e della difficoltà di essere madri, naturalmente con ironia, dolcezza e un pizzico di romanticismo.