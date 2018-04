Montalbano Stasera su Rai1: Il Sorriso di Angelica

L’appuntamento con Il Commissario Montalbano si rinnova stasera, lunedì 2 aprile 2018, in prima serata su Rai1. Il personaggio nato dalla penna di Andrea Camilleri e interpretato da Luca Zingaretti, va in onda in replica con l’episodio intitolato Il Sorriso di Angelica, realizzato nel 2013.

Ecco la trama ufficiale di Il Commissario Montalbano: Il Sorriso di Angelica:

Salvo si gode qualche giorno in compagnia della sua fidanzata Livia (Lina Perned), arrivata da lui per una breve vacanza. Durante la notte la sente però parlare nel sonno e chiamare il nome di un certo Carlo. Il commissario, ingelositosi, non ha però il tempo di indagare sull’identità di questo Carlo perché riceve una telefonata da parte di Catarella (Angelo Russo), che lo informa di un furto avvenuto nella notte. Montalbano è l’unico che se ne può occupare e si reca a casa dei coniugi Peritore, Carlo (Gabriele Gallinari) e Caterina (Carmen Longo). I due raccontano di essere stati narcotizzati e derubati all’interno della loro villa e che i ladri hanno preso le chiavi della loro auto e della loro casa a Vigata, anch’essa saccheggiata. Durante le indagini emerge che nei giorni precedenti c’era stato un furto simile ai danni dell’avvocato Lojacono e della dottoressa Vaccaro, che si scoprono amici dei Peritore. I due furti quindi sono legati e organizzati da una banda di rapinatori siciliani ma non di Vigata e comunque molto esperti.

A complicare le cose arriva una donna bellissima, Angelica (Margareth Madè), che strega in un attimo il commissario che si è trovato di nuovo solo, dopo la partenza improvvisa della sua fidanzata. Salvo è sicuro che a commissionare i furti sia qualcuno della cerchia di amici dei Peritore e quando i ladri colpiscono un gioielliere e sua moglie, il caso acquista una nuova luce. Il gioielliere è infatti uno strozzino ma non si fa in tempo a indagare oltre perché viene ritrovato morto suicida il giorno dopo.

A questo punto a destare i sospetti è la bella Angelica che però viene colpita essa stessa dalla banda dei criminali e salvata in extremis da Salvo e Fazio (Peppino Mazzotta). Il mandante è però suo cugino che, insieme a lei, voleva vendicarsi proprio del gioielliere, responsabile della morte dei lori genitori.

