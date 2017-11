Montalbano: stasera su Rai 1 Il Gatto e Il Cardellino, per il ciclo Il grido delle donne

Questa sera, mercoledì 29 novembre 2017, ultimo appuntamento con il ciclo di episodi, intitolato Il Commissario Montalbano: Il grido delle donne. La Rai ha riproposto le repliche in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, celebrata sabato 25 novembre.

Ecco le anticipazioni del quarto film, Il Commissario Montalbano: Il Gatto e Il Cardellino:

Vigata in pochi giorni è teatro di numerosi scippi effettuati con modalità anomala. Lo scippatore infatti dopo aver sottratto la borsa alle vittime, spara contro di loro senza però mai colpirle. Montalbano (Luca Zingaretti), indagando su questi singolari episodi, scopre che si è trattato di una tattica per creare un precedente in modo da depistare le indagini. Il vero obiettivo è infatti una ricca signora che poi viene uccisa davvero. Montalbano scopre che la donna aveva molto a cuore il suo gatto e il suo cardellino. Sono proprio questi due animali a fornire la chiave per capire come sono andate davvero le cose e a dare una precisa direzione alle indagini. Non potendo contare in maniera costante su Mimì (Cesare Bocci), in licenza matrimoniale, per questo caso Salvo viene affiancato da Barbara, una sua amica di infanzia che ha appena vinto il concorso di polizia. La bellezza di Barbara però crea piuttosto scompiglio, tanto che sia Augello che Fazio (Peppino Mazzotta) ma anche lo stesso Montalbano sono tutti attratti da lei. Fazio, in particolare, se ne innamora. Successivamente tutti insieme indagano sulla scomparsa del dottor Landolina, di cui si sono perse le tracce dopo che l’uomo è uscito per una battuta di pesca. Intanto Mariuccia, che è rimasta incinta e che ha messo a soqquadro il pronto soccorso dopo che un infermiere ha comunicato al padre della sua gravidanza, viene finalmente liberata dalle grinfie del genitore. Le indagini volgono infine al termine e Montalbano può finalmente festeggiare con Augello la sera dell’addio al celibato mentre Fazio trova il coraggio di invitare la bella Barbara a uscire.

Il Commissario Montalbano ci aspetta stasera alle 21.25 su Rai1.