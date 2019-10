Montalbano: Stasera l'episodio "La danza del gabbiano" su Rai1

Anticipazioni TV

In onda stasera la replica dell'episodio con protagonista il celebre detective di Vigata.

Andrà in onda stasera, lunedì 14 ottobre 2019, il nuovo appuntamento con Il Commissario Montalbano intitolato "La danza del Gabbiano". La regia del film, tratto come sempre dall'omonimo romanzo di Andrea Camilleri, è stata curata da Alberto Sironi, nel ruolo del celebre detective di Vigata troviamo invece Luca Zingaretti, volto storico di Montalbano. Accanto a lui: Cesare Bocci (nel ruolo del fidato poliziotto Domenico Augello), Peppino Mazzotta (nei panni di Fazio) e Angelo Russo (il simpatico Catarella).

Scopriamo insieme la trama ufficiale della puntata di stasera, in onda alle 21.25 su Rai 1:

Accade un qualcosa di insolito: una mattina Fazio non si presenta in commissariato. Nessuno riesce a trovarlo o a contattarlo: non è a casa e il suo cellulare risulta spento. Montalbano viene raggiunto dal padre dell'ispettore, preoccupato perché aveva un appuntamento con il figlio a cui però non si è presentato. Il commissario capisce che Fazio deve avere intrapreso un'indagine in solitaria, di testa sua, senza dire nulla a nessuno e che - probabilmente - deve essere incappato in qualche guaio. Seguendo le tracce del fidato ispettore, Montalbano individua il posto dove Fazio si è recato la sera prima e trova sulla scena i segni di una sparatoria. Tremendamente angosciato, il commissario arriva a una preoccupante conclusione: il poliziotto potrebbe essere stato catturato, o peggio, ucciso. Senza concedersi neppure un istante di riposo, Salvo continua ad indagare fino a che - finalmente - viene contattato da un latitante che ha qualcosa di importante da raccontargli, purtroppo niente di rassicurante: presso la montagna Scibetta ha visto Fazio, ferito alla testa, nelle mani di due criminali che volevano ucciderlo minacciando di gettarlo in uno dei pozzi secchi. Per Montalbano e la sua squadra inizia una corsa contro il tempo, con la consapevolezza che il suo giovane ispettore potrebbe essere morto. Salvo fa ispezionare i pozzi secchi, ma di Fazio neanche l'ombra: la missione del commissario Montalbano, ormai in preda all'angoscia, sarà quella di ritrovare il poliziotto ad ogni costo vivo.