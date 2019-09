Montalbano: l'episodio di Stasera è "Il Senso del tatto"

Anticipazioni TV

Ecco qual è il film del Commissario Montalbano in onda Lunedì 16 settembre alle 21.25 su Rai 1.

In attesa che la nuova stagione televisiva prenda l'avvio, dopo la pausa estiva, Rai 1 continua a puntare sulle "repliche più sicure che ci siano", quelle del Commissario Montalbano. Dopo quella di domenica, anche la prima serata di oggi, lunedì 16 settembre 2019, vedrà protagonista il celebre personaggio creato dal compianto Andrea Camilleri e interpretato da Luca Zingaretti.

L'episodio di questa sera, in onda a partire dalle 21.25, è un film della stagione 2002 tratto dai racconti "Amore e fratellanza" e "Sequestro di persona" in Gli arancini di Montalbano, intitolato Il senso del tatto e che vedrà il commissario di Vigata come sempre impegnato in una complicata indagine su un misterioso omicidio: ciò che ,infatti, sembra un incidente domestico causato dalla cecità della vittima è in verità una morte causata da un sonnifero. Montalbano decide di andare a fondo per far luce sulla vicenda, convinto che si tratti di omicidio.

Ecco la trama di Il Senso del tatto, l'episodio del Commissario Montalbano in onda stasera, lunedì 16 settembre 2019

Enea Silvio Piccolomini, soprannominato Nenè, viene trovato morto nella sua casa. L'uomo, cieco a causa di un incidente sul lavoro, sembra vittima di un incidente domestico. L'autopsia rivela invece che Nenè è morto a causa di un sonnifero, forse proprio quello che prendeva tutte le sere e di cui ha sbagliato dose. Gli unici familiari di Nenè sono la sorella Gnazia e suo marito Silvestro, che lavorano in un hotel sull'isola di Levanza. Montalbano non crede che si sia trattato di un incidente e convince Livia, con la scusa di una vacanza, ad andare a Levanza. Il commissario scopre che Nenè andava ogni week end sull'isola e aveva stretto amicizia con un pescatore di nome Totò Recca.





Ad affiancare Luca Zingaretti nel cast, oltre ai "regolari", ovvero Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Marco Cavallaro, Davide Lo Verde e Katharina Böhm (la Livia Burlando pre Lina Perned e pre Sonia Bergamasco), troviamo Carmelo Di Mazzarelli (Enea Silvio Piccolomini) e Lucia Sardo (Ignazia Piccolomini).

L'appuntamento con Il Commissario Montalbano - Il senso del tatto è per stasera, lunedì 16 settembre 2019, a partire dalle 21.25 su Rai Uno.