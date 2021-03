Anticipazioni TV

Montalbano all’ultima avventura? Luca Zingaretti ci parla de Il metodo Catalanotti in una video intervista

Mauro Donzelli di 08 marzo 2021 1

Un nuovo film cruciale per la serie dedicata da Andrea Camilleri al Commissario Montalbano, colpito dall’amore al punto da rimettere in gioco la sua vita ne Il metodo Catalanotti, che potrebbe essere l’ultimo film di Montalbano. Ce ne parla Luca Zingaretti in una intervista video.