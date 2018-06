Mondiali Russia 2018, Brasile vs Svizzera: ecco come vederla stasera in TV in chiaro o in diretta Streaming

La quarta giornata dei Mondiali di Russia 2018 si conclude stasera, domenica 17 giugno 2018, con Brasile vs Svizzera. Il match tra i verdeoro e gli elvetici chiude le competizioni di oggi del Girone E, che include anche Costa Rica e Serbia.

La diretta inizierà alle 20.00 su Canale 5 con il consueto supporto di tutta la squadra Mediaset, che può contare sulle sue piattaforme Streaming e sulla paytv Mediaset Premium oltre al sito Mediaset. Lo stadio ospitante è la Rostov Arena, con una capienza di 45.000 posti a sedere.

Il Brasile è come sempre il favorito della Coppa del Mondo, con il suo splendido gioco e i suoi campioni che ingrossano le rose delle maggiori squadre europee. Non dimentichiamo infatti fuoriclasse come Thiago Silva ma soprattutto il capitano Neymar, attaccante del Paris Saint – Germain, vincitore anche quest’anno della Ligue 1. Il calcio brasiliano, la ginga, ribattezzata dai tempi di Pelé il “bel calcio” , ha fatto scuola nei campionati europei più famosi e complessi rispetto a quelli sudamericani.

Eppure la Svizzera dell’allenatore Vladimir Petković non si farà sicuramente travolgere dal ritmo brasileiro. Anche nelle sue fila contiamo grandi nomi come il suo capitano Stephan Lichtsteiner anche lui campione con la Juventus per il campionato 2017 – 2018.

Secondo i pronostici saranno queste le probabili formazioni di questa domenica “bestiale”:

Il Brasile scende in campo con uno schema 4-3-3 con: Alisson, Danilo, Silva, Miranda, Marcelo, Paulinho, Casemiro, Fernandinho, Willian, Gabriel Jesus, Neymar.

La Svizzera risponde invece con un 4-2-3-1 formato da: Sommer, Lichtsteiner, Schar, Akanjii, Rodriguez, Zakaria, Xhaka, Shaqiri, Freuler, Embolo, Gavranovic.

