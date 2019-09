Missione compiuta stop. Bacioni Matt Helm: stasera su Rai Movie il film citato da Tarantino in C'era una volta... a Hollywood

Anticipazioni TV

Alle 21:10 il film con Dean Martin e Sharon Tate che la Sharon Tate di Margot Robbie va a vedere nel nono film del regista americano.

Questa sera alle 21:10 su Rai Movie andrà in onda Missione compiuta stop. Bacioni Matt Helm, che in originale si chiama The Wrecking Crew, e che è uno dei film scelti da Quentin Tarantino per la rassegna della Rai nata in occasione dell'uscita nei nostri cinema di C'era una volta... a Hollywood.

Non è un caso, perché nel film appare anche Sharon Tate, che come noto è uno dei personaggi protagonisti del nono film di Tarantino, nel quale è interpretata da Margot Robbie. E anzi, c'è una lunga e intensa scena di C'era una volta... a Hollywood nella quale la Tate di Margot Robbie si reca in un cinema di Los Angeles che sta proiettando proprio The Wrecking Crew ed entra nella sala per ammirarsi sul grande schermo.

Un motivo in più, oltre al film in sé e alla presentazione in video di Tarantino, per non perdere il film.

Diretto nel 1968 da Phil Karlson, Missione compiuta stop. Bacioni Matt Helm è il quarto e ultimo film della serie di Matt Helm, un agente segreto interpretato da Dean Martin e nato sulle pagine dei romanzi di Donald Hamilton. I film della serie sono tutti a cavallo tra la commedia, l'azione e lo spionaggio, che in qualche modo rappresentavano una parodia di quella di 007.

In questo caso Matt Helm si trova in missione in Danimarca sulle tracce di un malvagio conte di nome Contini, che minaccia di far crollare l'economia mondiale rubando un miliardo di dollari in oro appartenenti al governo statunitense. Nel paese scandinavo all'agente segreto viene assegnata una guida bella ma assai maldestra di nome Fryda, interpretata appunto da Sharon Tate, qui alla sua ultima interpretazione prima del suo barbaro omicidio.

È invece questo il primo film in cui appare la futura star del cinema action Chuck Norris.