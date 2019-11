Miss Potter: il film con Renée Zellweger e Ewan McGregor stasera su Paramount Channel

Anticipazioni TV

La storia della scrittrice inglese Beatrix Potter in onda in prima serata alle 21.10.

Mentre aspettiamo con grandissima trepidazione di vederla, nel ruolo dell’immensa Judy Garland, in Judy, possiamo ammirare Renée Zellweger nei panni sempre di un'artista, ma di tutt’'altro genere, in Miss Potter, che racconta la vita, drammatica più che felice, ma comunque non banale, di Beatrix Potter, scrittrice e illustratrice di libri per bambini. Il film che la ritrae e che parla anche del suo desiderio di emancipazione e indipendenza nell'Inghilterra di fine Ottocento e inizio Novecento, in cui una donna scrittrice non era una cosa comune, è interpretato anche da Ewan McGregor e e va in onda questa sera su Paramount Channell alle 21.10.

Le opere di Beatrix Potter celebrano la vita della campagna inglese attraverso le avventure di una galleria di teneri animaletti antropomorfizzati, fra cui Peter Coniglio, Tom Kitten e Jemina Puddleduck. I suoi 24 libricini sono stati tradotti in 35 lingue. A dirigere il film, uscito nel 2006, è stato Chris Noonan, meglio conosciuto come il regista dell'acclamato Babe, maialino coraggioso. Per la sua performance la Zellweger è stata candidata al Golden Globe come miglior attrice protagonista. Miss Potter non è il primo film in cui la Bridget Jones del grande schermo recita accanto a Ewan McGregor, che interpreta l'editore Norman Warne (innamorato della Potter). I due avevano già condiviso il set della commedia di Peyton Reed del 2003 Abbasso l'amore, in cui avevano una love-story. Proprio il loro affiatamento in quel film ha spinto Renée a suggerire Ewan al regista. Nessuno conosceva la voce originale di Beatrix Potter e quindi si è deciso di far assumere a Renée Zellweger un tono dolce e delicato, che non sconvolgesse troppo il pubblico. Una delle particolarità di Miss Potter è che i personaggi inventati dalla scrittrice appaiono, in versione animata, nel film.