Miss Italia 2018: stasera su La 7 la finale

Questa sera, lunedì 17 settembre 2018, su La7 alle ore 21,10 in diretta da Milano andrà in onda la finale di Miss Italia, edizione 2018. A condurre saranno Diletta Leotta e Francesco Facchinetti che accompagneranno le 33 miss arrivate in finale per contendersi il titolo di “più bella d’Italia”. Giudici della serata saranno Maria Grazia Cucinotta, Massimo Lopez, Pupo, lo Chef Alessandro Borghese e Filippo Magnini.

Tra le Miss in competizione vedremo sfilare per la prima volta una ragazza con una protesi: Chiara Bordi, diciottenne di Tarquinia che aspira a diventare una ballerina hip-hop e che con i suoi vari talenti si esprime sempre con il sorriso e facendosi beffa della sua disabilità, nonché delle malelingue che tanto hanno polemizzato sulla sua partecipazione. Commenti da denuncia sui social: "Fai schifo vattene a casa, ti votano perché sei storpia". Ma la ragazza non si è persa d’animo e di fronte a queste brutali offese ha risposto con grande maturità ed intelligenza:"Mi dispiace molto per lei perché a me mancherà pure un piede ma a lei manca cervello e cuore".

A tornare sul palco del concorso, come conduttrice e non come Miss, c'è Diletta Leotta scartata alle selezioni nell'edizione 2009. A distanza di 9 anni rientra dunque in scena affiancata da Facchinetti al timone della finale dell’evento. "Essere qui non è una rivincita, ma il naturale corso delle cose" dichiara la showgirl, dicendosi assolutamente onorata del ruolo. Nonostante però le sue parole, gli organizzatori dell'evento hanno pensato che meritasse, almeno questa volta, l'ambito scettro: durante la conferenza stampa a Milano è stata infatti incoronata a sorpresa “Miss presentatrice”.