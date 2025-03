Miss Fallaci: stasera su Rai 1 la terza puntata della serie biografica con Miriam Leone

Anticipazioni TV

Gira stasera la boa della terza puntata Miss Fallaci la fiction biografica dedicata agli inizi della carriera di Oriana Fallaci con Miriam Leone nel ruolo protagonista. Vediamo cosa succederà in questa puntata.

Va in onda stasera alle 21.30 la terza puntata di Miss Fallaci, la serie dedicata agli inizi della carriera della battagliera e controversa giornalista fiorentina Oriana Fallaci, interpretata nella fiction da Miriam Leone. Martedì scorso c'è stata una flessione negli ascolti, con 2.403.000 spettatori pari al 13.2% di share, ma va detto che c'era in contemporanea la Coppa Italia. Miss Fallaci è disponibile su RaiPlay ma attenzione, con una scadenza: la prima puntata è disponibile fino ad oggi e la seconda per 8 giorni. Oltre a raccontarci gli inizi hollywoodiani della giornalista, la serie ci parla anche dei suoi dolorosi amori, in questo caso del rapporto col collega Alfredo Pieroni, che ebbe conseguenze pesanti sulla sua vita e sulla sua carriera.

Miss Fallaci: la trama della terza puntata

Nel quinto episodio, L'orchidea, la relazione tra Oriana Fallaci e Alfredo Pieroni (Maurizio Lastrico) si fa sempre più intensa. La giornalista è talmente presa da questa relazione da esserne quasi ossessionata, tanto da trascurare il lavoro, che fino a poco tempo prima era la cosa più importante per lei. Alfredo inizia a sentirsi soffocato dalle sue attenzioni e decide di prendere le distanze. Non intende rinunciare alla propria libertà neanche per amore. Oriana, scopre di essere incinta ma Pieroni non vuole saperne. Si rivolge perciò a un ginecologo per interrompere la gravidanza. All'ultimo minuto, cambia idea ma durante la notte un'emorragia le fa perdere il bambino. Nel sesto episodio, Il compleanno, Oriana Fallaci viene dimessa dall'ospedale dopo aver perso il bambino. Torna da Alfredo, nonostante nel frattempo lui l'abbia tradita con Eleanor. Tra loro rinasce la passione, che porta di nuovo Oriana a compromettere il lavoro. Poco dopo tra di loro riprendono le liti e dunque lei decide di mettere Alfredo di fronte a un aut-aut: o vivere apertamente la loro relazione o interromperla. Mentre nella sua stanza d'albergo attende una risposta dall'amante, Oriana inizia a bere e a prendere sonniferi.

Le fonti della storia raccontata in Miss Fallaci

Dicono gli autori di Miss Fallaci: per la scrittura della serie si è potuto attingere alle lettere private di Oriana Fallaci, a quelle di Alfredo Pieroni e a quelle conservate dal nipote Edoardo Perazzi. Grazie a questi materiali privati, abbiamo avuto una comprensione inedita degli strati che si celano dietro la figura pubblica. Questa stagione si basa principalmente sui libri di Oriana Fallaci "Penelope alla Guerra" e "I sette peccati di Hollywood" e sulle sue indimenticabili interviste