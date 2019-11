Miracoli dal Cielo: Una storia vera e davvero incredibile nel Film su Rai Uno

Anticipazioni TV

Su Rai 1 alle 21.25, una incredibile storia vera interpretata da Jennifer Garner e dalla giovanissima Kylie Rogers.

Per quanto sembri incredibile è una storia vera, quella raccontata in Miracoli dal Cielo, il film in onda in su Rai Uno giovedì 21 noevmbre alle 21.25.

Basato sull'omonimo romanzo autobiografico di Christy Beam (interpretata nel film da Jennifer Garner), il film di chiara impronta religiosa diretto da Patricia Riggen, racconta una storia che, nel 2012, aveva attirato l'attenzione di tutti i media americani: quella di una bambina "miracolata".



Il suo nome è Anna, ha 10 anni ed è affetta da una malattia all'apparato digerente, considerata incurabile dai medici che si sono occupati di lei negli ultimi quattro anni. Nonostante questo, i suoi genitori non hanno smesso di sperare e hanno continuato a lottare per trovare il modo di salvare la figlia da una morte sicura.

Un giorno, Anna è vittima di un gravissimo incidente in seguito al quale la bambina ha una NDE, acronimo inglese per Near Death Experience, ovvero esperienza di pre-morte, o come viene anche definita spesso esperienza ai confini della morte. Non solo Anna esce indenne dell'incidente ma sembra addirittura guarita dalla sua malattia...



Miracoli dal Cielo: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Ad interpretare il ruolo della piccola Anna Beam è Kylie Rogers, oggi quattordicenne. Alla sua giovane età, questa ragazzina nata a Dallas nel Texas ha già un bella carriera cinematografica e televisiva iniziata nel 2012 quando aveva solo 8 anni. Oltre a molti film per la tv e apparizioni in alcuni episodi di serie tv, tra le quali The Whispers in cui interpretava Minx Lawrence, Kylie ha interpretato il ruolo di Amanda Seyfried da piccola nel film Padri e figlie di Gabriele Muccino in cui era la figlia del personaggio di Russell Crowe. L'anno dopo, nel 2016, era nel cast di Collateral Beauty, con protagonista Will Smith. Nel cast di Miracoli dal Cielo troviamo anche Martin Henderson, nel ruolo di Kevin Beam, padre di Anna, Brighton Sharbino e Courtney Fansler, nei ruoli della due sorelle di Anna Abby e Adelynn, Queen Latifah (Angela) e Eugenio Derbez (Dr. Nurko).



Uscito nei cinema americani nel 2016, il film aveva ottenuto un notevole incasso al box office. Le critiche furono controverse, ma l'apprezzamento per l'interpretazione di Jennifer Garner fu quasi unanime.

Mai arrivato sul grande schermo nel nostro paese, Miracoli dal Cielo sarà visibile giovedì 21 novembre 2019, in prima serata su Rai 1.

Se poi siete curiosi di vedere la vera famiglia Beam e sapere come sono fatti i veri personaggi di questa storia, eccoli qui: