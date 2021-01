Mina Settembre, Stasera su Rai1 un nuovo appuntamento: le Anticipazioni della Seconda Puntata

Anticipazioni TV

Andiamo a scoprire cosa accadrà nella Seconda Puntata di Mina Settembre, la fiction con Serena Rossi in onda alle 21.25 su Rai1.

Ha debuttato ieri sera su Rai1, in Prima Serata, con una puntata da due episodi, la fiction di ambientazione napoletana Mina Settembre, in cui la splendida e solare Serena Rossi interpreta un'assistente sociale dalla vita piuttosto complicata. Mina settembre è una dramedy, il che significa che ha un sapore dolceamaro, immersa com'è nella vita di una città brulicante, complessa e spesso dolente come il capoluogo partenopeo. La protagonista, insieme al ginecologo Domenico detto Mimmo, all'ex marito magistrato e a due amiche del cuore, si trova infatti a risolvere problemi spinosi, aiutando persone in difficoltà.

Mina Settembre è nata dalla fantasia del prolifico Maurizio De Giovanni, che ha dedicato a Mina racconti e romanzi. La prima stagione della serie è liberamente tratta dai racconti "Un giorno di Settembre a Natale" e "Un telegramma da Settembre", e ci restituisce un personaggio femminile moderno, che non si realizza in quanto moglie e aspirante madre, ma in quanto donna autonoma innamorata del proprio lavoro. Accanto a Serena Rossi troviamo Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti, Nando Paone, Marina Confalone, Valentina D’Agostino, Christiane Filangieri. La Seconda Puntata di Mina Settembre va in onda questa sera alle 21.25 su Rai1. Prima di scoprire di cosa parlerà, rinfreschiamoci la memoria con quanto è accaduto nella Prima Puntata.

Mina Settembre: dove eravamo rimasti

Nella Prima Puntata di Mina Settembre abbiamo conosciuto i personaggi della fiction che ci terranno compagnia per altre 5 puntate. Abbiamo scoperto innanzitutto che Mina Settembre è stata tradita dal marito Claudio, che, pentito, sta tentando in ogni modo di riconquistarla. Poi abbiamo incontrato Olga, la burbera madre di Mina, che sta su una sedia a rotelle, anche se non ne avrebbe bisogno, e che critica costantemente la figlia. Mina è andata ad abitare da lei e la convivenza non è certo facile. Ovviamente abbiamo accompagnato l'assistente sociale nel consultorio nel quale lavora, che si trova in un vecchio palazzo il cui portiere Rudy Trapanese adora Mina e farebbe di tutto pur di starle vicino. Nel consultorio è arrivato un nuovo ginecologo molto affascinante. Si chiama Domenico e dà man forte a Mina nelle due "missioni" che la prima puntata racconta. La prima coinvolge la fidanzata di un malavitoso a cui è stato rapito il figlio. La seconda riguarda un uomo chiamato Salvatore che rischia di perdere i figli e che minaccia di suicidarsi. Con l'aiuto di Domenico, Claudio e Trapanese, Mina supera gli ostacoli e rimette ogni cosa al suo posto. Al suo fianco ci sono anche le amiche del cuore Irene e Titti. Una fa l'avvocato, l'altra ha appena aperto un locale dove è arrivato un nuovo barman. Infine, Mina ha scoperto la foto di una donna che era probabilmente l'amante di suo papà, che è morto da poco lasciando un incolmabile vuoto nel cuore della nostra eroina. Dimenticavamo!!! La notte di Capodanno, su una barca a vela nel Golfo di Napoli… Mina e Domenico si sono baciati|

Mina Settembre: Anticipazioni della Seconda Puntata

La Seconda Puntata di Mina Settembre, composta da due episodi di 50 minuti ciascuno, va in onda Stasera in Prima Serata e ci riporta fra le strade affollate di Napoli.

Episodio 3 - Il Pappice e la noce

Dopo in fatidico bacio al chiaro di luna e sotto a un cielo attraversato da un tripudio di fuochi d'artificio, Mina e Domenico si sentono imbarazzati e, quando si rivedono, non sanno cosa fare. Per fortuna in mezzo ai due si mette la vita, complicata e incomprensibile come sempre. Mina riceve infatti la visita di un professore che è molto preoccupato per un suo allievo di nome Thomas. Il ragazzo, che ha un incredibile talento per la musica, ha delle frequentazioni pericolose e intende partecipare a una rapina. Per fortuna Mina ha una mente che corre veloce e, insieme a Domenico, architetta un piano che coinvolge l’ex amante del marito, la showgirl Susy Rastelli.

Episodio 4 - Ansia di prestazione

Irene, l'amica di Mina che è un brillante avvocato, chiede aiuto all'assistente sociale perché è molto preoccupata per il figlio. Teme infatti che Gianluca, che ha solo sedici anni e frequenta una ragazza più grande, possa mettersi sulla cattiva strada. Come se non bastasse, sono scomparsi dei soldi. Mina indaga insieme a Titti e a Claudio, e in qualche modo si riavvicina all'ex marito. E Domenico? Ricordiamoci che il ginecologo è fidanzato. Lui vorrebbe solo Mina, ma chissà se riuscirà a interrompere una relazione che va avanti da tantissimo tempo. Nell'episodio ci sarà anche il tempo per tornare a parlare del padre di Mina e della sua vecchia scappatella.

L'appuntamento con la Seconda Puntata di Mina Settembre è per Stasera alle 21.25 su Rai1.